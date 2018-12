Alfa Romeo presente al Salone di Los Angeles 2018 senza novità di rilievo

Da questo week end e sino al prossimo 9 di dicembre c’è il Salone dell’auto di Los Angeles 2018, una delle principali manifestazioni fieristiche dedicate al mondo delle quattro ruote del Nord America. A distanza di due anni dall’evento del 2016, che segnò il debutto ufficiale dell’Alfa Romeo Stelvio, la casa italiana torna alla fiera californiana senza presentare novità di rilievo e confermando, quindi, quello che è a tutti gli effetti un periodo di transizione in attesa dell’arrivo dei nuovi modelli.

Le foto dello stand Alfa Romeo del Salone dell’auto di Los Angeles, che riportiamo qui di sotto, mostrano i modelli già distribuiti da tempo negli USA. La casa italiana, a differenza di quanto avvenuto in passato, non ha presentato una serie speciale o un pacchetto inedito di personalizzazione estetiche per i suoi modelli.

Gli appassionati che si stanno recando o che si recheranno nei prossimi giorni al Salone di Los Angeles potranno ammirare la Giulia Quadrifoglio, lo Stelvio Quadrifoglio e le varianti base dei due modelli oltre che l’Alfa Romeo 4C Spider, esposta nella particolare colorazione Blu Misano utilizzata per la serie speciale Alfa Romeo 4C Spider Italia presentata dalla casa italiana al Salone di Ginevra 2018.

Ecco le immagini diffuse dall’account ufficiale Facebook di Alfa Romeo USA che ci mostrano lo stand della casa italiana alla fiera californiana.

Lo stesso schema dovrebbe essere riproposto anche in occasione delle prossime fiere “maggiori” per il mercato nordamericano, il Salone di Detroit di gennaio ed il Salone di New York di marzo. La casa italiana ha confermato che sarà presente al San Diego Auto Show 2018, al via il 27 di dicembre. Si tratta di un evento minore che potrà tornare utile agli appassionati per effettuare dei test drive con i modelli Alfa Romeo ed, in particolare, con le versioni Quadrifoglio che continuano ad essere molto apprezzate e richieste in Nord America.

Ricordiamo che, come confermato da FCA in occasione dell’incontro con i sindacati di alcuni giorni fa, il prossimo modello Alfa Romeo ad entrare in produzione sarà il C-SUV, che verrà prodotto a Pomigliano d’Arco. Il SUV compatto dovrebbe arrivare in Nord America andando così ad espandere la gamma di modelli del marchio. Il lancio del progetto è fissato per il 2020.

Al momento, invece, non ci sono dettagli sul nuovo SUV di segmento E, uno dei grandi assenti del “Piano Italia” svelato da Manley in questi giorni. In cantiere, sia per l’Europa che per il Nord America, ci sono i restyling di Giulia e Stelvio che arriveranno, probabilmente, nel corso del 2019. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.