Stellantis: un nuovo modello elettrico starebbe per arrivare in Brasile

Stellantis sta per lanciare un nuovo modello elettrico in Brasile. A quanto pare si tratterebbe del furgone elettrico Peugeot e-Partner sul mercato brasiliano nel 2025. Il modello è stato presentato in Europa alla fine del 2023. Il furgone elettrico di Stellantis ha un motore elettrico da 100 kW che offre 136 CV. La velocità massima è di 130 km/he lo 0-100 km/h viene effettuato in 11,2 secondi.

Stellantis nel 2025 lancerà in Brasile un nuovo modello elettrico: si tratta di Peugeot e-Partner

Peugeot e-Partner dispone di una batteria con una capacità di 50 kWh che offre un’autonomia fino a 330 chilometri nel ciclo WLTP. Considerando lo standard brasiliano Inmetro PBEV, dovrebbero essere 231 chilometri. Il modello di Stellantis dispone di due versioni, la Standard e la Long. In questo caso, il marchio dovrebbe optare per la prima opzione con 4,40 metri di lunghezza, 1,84 m di larghezza, 1,79 m di altezza e 2,78 m di passo.

La lunghezza del tronco è di 3,09 metri. Il volume utile del bagagliaio del furgone elettrico del gruppo Stellantis arriva fino a 4,4 m³ e la capacità di carico è di 500 chili. Tra le principali dotazioni di serie del Peugeot e-Partner ricordiamo i cerchi in acciaio da 16″, le doppie porte posteriori (1/3-2/3), la porta laterale destra scorrevole, gli specchietti esterni regolabili elettricamente, il volante multifunzione, il sedile conducente con regolazione in altezza e due ingressi USB.

Nuovo Peugeot e-Partner arriva in Brasile a partire dal 2025

Per quanto riguarda la sicurezza, il Peugeot e-Partner è dotato, tra le altre dotazioni, di avviso di mantenimento della corsia, rilevatore di stanchezza, frenata di emergenza automatica con rilevamento di pedoni e ciclisti, cruise control adattivo (ACC). Vedremo dunque come il nuovo modello di Stellantis sarà accolto dai brasiliani sul mercato a partire dal prossimo anno.