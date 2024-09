Stellantis: ai Vienna Electric Days conferma che vuole rendere la mobilità individuale, sostenibile e alla portata di tutti

Stellantis Austria è presente agli attuali Vienna Electric Days 2024 con i marchi Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Opel e Peugeot. I cinque marchi iconici presentano alle anteprime austriache i nuovi modelli Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3, Fiat Topolino, Opel Frontera e Peugeot E-5008.

Questo è uno dei capisaldi del piano strategico di Stellantis DareForward 2030

Ai Vienna Electric Days e, tra le altre cose, nell’ambito di una tavola rotonda tenutasi venerdì 13 settembre 2024, Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria, ha sottolineato l’impegno dell’azienda di rendere la mobilità individuale accessibile e sostenibile per tutti. Questo è uno dei capisaldi del piano strategico di Stellantis DareForward 2030.

Markus Wildeis sulle esigenze della mobilità moderna: “La mobilità individuale a prezzi accessibili è un bisogno umano fondamentale e deve continuare ad essere accessibile a tutti. La mobilità individuale e a prezzi accessibili consente di raggiungere posti di lavoro, crea scambi, crea valore e contribuisce allo sviluppo della società, delle tecnologie e della prosperità. Quindi la domanda non è se continueremo a viaggiare in futuro, ma piuttosto con quale tecnologia. Sta diventando evidente che i veicoli elettrici saranno la soluzione migliore in termini di efficienza energetica e rispetto dell’ambiente”.

Per quanto concerne la questione della transizione della mobilità ha dichiarato: “La transizione della mobilità non è un allontanamento dalla mobilità individuale, di cui le persone non vogliono fare a meno. Questo è molto chiaro. La transizione della mobilità è in realtà una trasformazione dall’utilizzo dei combustibili fossili verso una mobilità rispettosa dell’ambiente. È facile per i clienti. Vuoi viaggiare da A a B con veicoli puliti, sicuri e convenienti. Un’auto dovrebbe essere conveniente, duratura, economica da usare ed economica nel consumo di energia. È nostro compito offrire questo e creare un’offerta di mobilità democratica, sostenibile e conveniente. La mobilità individuale in sé non è messa in discussione, ma è un bisogno umano fondamentale”.

Markus Wildeis sulla questione della trasformazione tecnologica ha affermato: “Stellantis ha fatto i compiti ed è più che preparata per la trasformazione. Ci affidiamo a piattaforme multienergia . Il vantaggio per i clienti è grande: scelgono il veicolo che gli piace e soddisfa le loro esigenze e poi selezionano il sistema di guida giusto. Ciò è possibile perché con le piattaforme multienergia possiamo produrre il rispettivo veicolo in modo economicamente vantaggioso con diversi azionamenti sulla stessa linea di produzione e quindi offrirlo a un prezzo più basso. Ad esempio, la nuova Citroën ë-C3 con autonomia e caratteristiche accettabili e prestazioni di ricarica rapida può già essere ordinata ad un prezzo di listino inferiore a 25.000 euro meno i sussidi per l’elettromobilità e sarà messa in vendita molto presto. Questa è la democratizzazione dell’elettromobilità”.

“L’auto elettrica offre chiari vantaggi per tutti. Per i clienti si tratta di una tecnologia moderna e orientata al futuro con un fattore di immagine positivo, bassi costi di manutenzione e di esercizio, una migliore esperienza di guida e più divertimento di guida, una lunga durata e un’elevata affidabilità del veicolo. Ma l’auto elettrica offre anche chiari vantaggi per la società come: nessuna emissione, meno rumore, molto meno consumo di energia, creazione di valore energetico interno invece di importare combustibili fossili. A mio avviso, è quindi importante che i politici esprimano un chiaro impegno a favore dell’elettromobilità e che i fornitori di energia espandano ulteriormente le infrastrutture”.

“Continuiamo a offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente a tutti con i nostri marchi iconici e possiamo coprire tutte le esigenze di mobilità. Dalle piccole auto elettriche “Made in Europe” sotto i 20.000 euro, tenendo conto della promozione dell’elettromobilità, ai veicoli di fascia media, premium e commerciali, tutti disponibili anche elettrici, offriamo a tutti i clienti il ​​veicolo giusto per loro”, risponde Markus Wildeis quando gli viene chiesto se oggi ci siano già abbastanza offerte per i clienti.

“Oggi offriamo la più ampia gamma di auto piccole, compatte, station wagon, SUV e veicoli commerciali sul mercato. Disponiamo di una gamma completa di veicoli elettrici. Per quanto riguarda le automobili, presto offriremo veicoli con un’autonomia fino a 700 chilometri secondo WLTP. E già da tempo tutti i nostri veicoli commerciali sono disponibili come veicoli elettrici”.