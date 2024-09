Ferrari 312 P: riprese on board da urlo sulla berlinetta da pista | Video

Assaporare le emozioni, specie sonore, delle auto da corsa degli anni romantici è un piacere al quale nessun appassionato dovrebbe rinunciare. Il video odierno ci regala un tuffo in questa tela sensoriale, grazie ad alcune splendide riprese interne fatte in pista, su una rarissima Ferrari 312 P. Teatro dell’azione è il circuito del Paul Ricard di Le Castellet, in Francia, durante il recente Dix Mille Tours, organizzato da Peter Auto.

Qui le alchimie musicali della “rossa” si esprimono in tutta la gamma, regalando momenti di straordinaria piacevolezza, destinati a fissarsi nel cuore. Il motore V12 da 3.0 litri di cilindrata, che anima le danze della Sport di Maranello, produce un suono inebriante, unico ed inimitabile. Una vera gioia dei sensi. Impressionanti i brividi emotivi trasmessi dal modello, nonostante si tratti di un semplice video e non di un’avventura a bordo. Il pilota è Remo Lips. La preparazione della vettura porta la firma di Edi Wyss Engineering.

Screen shot da video YT gtrmaxvdb99

Protagonista delle riprese è, come dicevamo, una Ferrari 312 P, in versione coupé. Figlia di una stirpe il cui debutto nel mondiale prototipi avvenne nel 1969, questa “belva” da gara incanta anche per lo stile filante e dinamico. Destinata al Gruppo 6, diede ai tecnici del “cavallino rampante” molte licenze progettuali. Il suo cuore a 12 cilindri, con angolo di 60 gradi fra le bancate, era strettamente connesso a quello delle monoposto, con la stessa sigla numerica, usate in Formula 1.

I primi due esemplari presero forma come barchetta (telai numero 0868 e 0870), anche se il secondo fu poi trasformato in berlinetta. Nacque, invece, in quest’ultima veste (chiusa) il terzo esemplare, con telaio numero 0872, che attualmente si trova in Svizzera, vicino alla città di Zurigo. Molto spesso partecipa alle competizioni per auto da corsa dei tempi romantici, come il recente Dix Mille Tours Paul Ricard 2024, dove è stata immortalata.

L’unità propulsiva della Ferrari 312 P di cui ci stiamo occupando eroga una potenza massima di 420 cavalli a 9800 giri al minuto. Ha una distribuzione a 4 valvole per cilindro ed è alimentata da un’iniezione indiretta Lucas. Il telaio ha una struttura tubolare in acciaio, che garantisce una buona resistenza torsionale e flessionale. Cinque i rapporti del cambio. La velocità massima si spinge nel territorio dei 320 km/h. A voi il video!