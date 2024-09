Ram porta Rampage a più di 4mila metri di altitudine per mostrare la sua forza e versatilità

Strade lunghe, curve strette e molti tipi di terreno. Questi sono stati alcuni degli scenari che hanno caratterizzato la prima Spedizione Ram, un viaggio che ha percorso la provincia di Salta, nel nord dell’Argentina. Si è trattato di un’altra incredibile azione per celebrare i 15 anni di Ram come marchio indipendente e il suo protagonista è stato Rampage, che ha recentemente completato un anno di lancio.

Durante una spedizione attraverso il nord dell’Argentina, Ram Rampage ha dimostrato tutta la sua abilità

Gruppi di clienti iscritti al programma Ram Society e giornalisti hanno potuto vivere questa incredibile esperienza. La prima spedizione del marchio ha toccato la capitale della regione, Salta, San Salvador de Jujuy, Purmamarca, Salinas Grandes, un deserto di sale, Cachi e Cafayate, città nota per essere la seconda regione produttrice di vino del paese.

Dopo aver affrontato magistralmente la sfida di percorrere più di 5 mila chilometri in 24 ore ininterrotte su pista, la Rampage ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza affrontando una vera e propria salita di oltre 4 mila metri di dislivello e percorrendo più di 1.000 chilometri in terre argentine cosa estremamente facile a bordo del primo pick-up Ram progettato e sviluppato in Brasile. Per vivere questa più che emozionante esperienza, le versioni Rebel e Laramie, Diesel e benzina, garantivano tutte le prestazioni e la robustezza che solo un Ram ha per affrontare le strade e le vette che si prospettano.

Il primo giorno della spedizione è iniziato prima dell’alba, lasciando Salta. Percorrendo quasi 300 km di curve tortuose e terreno sabbioso sulla Route 52, conosciuta come Cuesta de Lipán, in direzione di Salinas Grandes, la seconda distesa salata più grande del mondo, dove la spedizione ha affrontato quasi 40 km su terreno salato. Le dieci Rampage della Spedizione hanno dimostrato le loro capacità partendo da circa 1.200 metri sul livello del mare e salendo fino a 4.170 metri sul livello del mare, il punto più alto del tratto.

Una salita di circa 3.000 metri che i pick-up hanno superato a pieni voti, grazie ai motori 2.0L Hurricane 4 Turbo Gasoline, che garantiscono 272 CV di potenza e anche al motore 2.0L Turbodiesel, anch’esso non lasciato indietro, poiché raggiunge i 170 CV. Il ritorno, inclusa una sosta speciale nella bellissima regione di Purmamarca e nelle sue montagne colorate, alla destinazione finale, a Salta, ha comportato quasi 600 km percorsi alla fine del primo giorno con grande comfort, stabilità e persino economia garantiti dal pickup che ha reso questa esperienza ancora più unica.

Il secondo giorno, un altro incredibile viaggio in cui il convoglio dei Rampage ha percorso altri 250 chilometri fino alla città di Cafayate, lungo la Route 68, assistendo ad un’incredibile vista di canyon – Quebrada, come lo chiamano gli argentini – dai colori rossastri, oltre alle ricchezza culturale e gastronomica della regione. Un viaggio attraverso luoghi e paesaggi mozzafiato, oltre alla visita di Cafayate, la seconda regione produttrice di vini d’alta quota in Argentina, dietro solo a Mendoza. Alla fine, il ritorno a Salta la mattina successiva, con altri 250 km di viaggio per completare con successo questa prima edizione della Spedizione di Ram.