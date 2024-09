Stellantis Pro One chiude agosto al primo posto nel mercato spagnolo

Stellantis Pro One con i marchi Citroën, Fiat Profesional, Opel e Peugeot, inizia il mese di settembre registrando i buoni risultati ottenuti nel mese di agosto in Spagna, rappresentando più di un terzo del mercato con il 34 per cento e 37.649 registrazioni finora quest’anno.

Ad agosto, le immatricolazioni di veicoli commerciali di Stellantis Pro One sono cresciute del 14% rispetto ad agosto 2023

Nel mese di agosto Stellantis Pro One ha visto le sue vendite crescere del 14 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, chiudendo il 31 con 3.357 registrazioni e una quota del 37 per cento. Citroën Berlingo è il veicolo più venduto nel suo segmento, seguito dal Peugeot Rifter.

Stellantis Pro One dispone di un’ampia gamma recentemente rinnovata di veicoli commerciali elettrici al 100% di seconda generazione che continua ad essere un punto di riferimento mantenendo finora quest’anno la sua prima posizione nel mercato con una quota del 36,9 per cento. Citroën è diventata la marca più venduta in questo mercato con una quota del 13 per cento grazie ai buoni risultati di ëBerlingo.

Stellantis non solo vende con successo, ma produce anche veicoli commerciali in Spagna. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.

La leadership di Stellantis Pro One nel mercato spagnolo sarebbe impossibile senza la fiducia di aziende e liberi professionisti nei modelli che, con nomi sinonimo di affidabilità, versatilità e robustezza, si evolvono da decenni sia nella tecnologia che nelle caratteristiche per adattarsi alle loro richieste. A questo pubblico tradizionale si aggiungono sempre più clienti privati ​​convinti dallo spazio e dal comfort che offrono alla propria famiglia o per godersi momenti di svago. Insomma indubbiamente un ottimo risultato per la divisione veicoli commerciali del gruppo automobilistico.