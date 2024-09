Stellantis: agosto mese eccellente per i veicoli commerciali nei Paesi Bassi

Stellantis Netherlands ha avuto un mese eccellente in termini di immatricolazioni di vendita di veicoli commerciali leggeri (LCV). Con 2.280 nuove immatricolazioni nel mese di agosto, pari ad una quota di mercato del 30,6 per cento, Stellantis Netherlands continua il suo successo di vendite nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Con 913 immatricolazioni, Peugeot rappresenta la parte del leone nelle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nei Paesi Bassi, con Peugeot Partner che è stato il veicolo commerciale leggero più venduto dal gruppo automobilistico lo scorso mese con 540 immatricolazioni.

I veicoli commerciali Stellantis Netherlands sono molto richiesti nel mese di agosto

I famosi veicoli commerciali leggeri di Stellantis potranno essere ammirati ampiamente durante l’IAA Transportation di Hannover (dal 17 al 22 settembre 2024), dove il gruppo automobilistico sarà presente con la sua offerta completa di veicoli commerciali leggeri. Nei Paesi Bassi, il pubblico potrà conoscere la gamma di veicoli commerciali completamente elettrici di Stellantis all’EV Experience, dal 26 al 28 settembre al Circuit Zandvoort.

Stellantis presenterà le ultime innovazioni sia nella propulsione a emissioni zero che nella tecnologia diesel alla IAA Transportation di Hannover. Entrambe le varianti di propulsione svolgono un ruolo importante nel mix di vendita dei veicoli commerciali leggeri nei Paesi Bassi. Con 2.280 veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione nel mese di agosto, Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 42,8% nel segmento dei veicoli commerciali completamente elettrici.

La IAA Transportation è la più grande fiera europea per veicoli commerciali e altri veicoli industriali. Diversi produttori mostrano qui i loro ultimi modelli e sviluppi. Stellantis Pro One, la nuova filiale di veicoli commerciali di Stellantis, presenta gli ultimi modelli di Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Inoltre, particolare attenzione viene prestata all’innovativa tecnologia dell’idrogeno già disponibile per i veicoli commerciali di medie dimensioni di Stellantis; il Movano Hydrogen sta vivendo la sua anteprima mondiale come grande veicolo commerciale alimentato a idrogeno ad Hannover. In evidenza anche il motore diesel MultiJet 4.0 di nuova concezione e l’innovativo cambio automatico a 8 velocità (AT8). Il Vivaro Hydrogen e la Fiat e-Ducato saranno presenti all’EV Experience di Zandvoort.

Kokomo – Circa September 2021: Stellantis logo at the transmission factory. The Stellantis subsidiaries of FCA are Chrysler, Dodge, Jeep, and Ram.

Oltre al mese di successo per Peugeot nel segmento dei veicoli commerciali, il marchio francese ha ottenuto ottimi risultati anche nel mercato totale (veicoli commerciali leggeri e autovetture insieme), con una quota di mercato del 6,5 per cento. Si tratta di un miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto ad agosto 2023. Questo risultato è in parte dovuto al successo dell’avvio delle vendite delle nuove Peugeot 3008 e 5008, le cui consegne sono iniziate bene ad agosto.

La Peugeot 3008 è un SUV sportivo fastback nell’importante segmento dei C-SUV. Il modello è disponibile con motore a benzina o come Peugeot E-3008 completamente elettrica. La Peugeot 5008 è l’alternativa spaziosa e pratica e offre spazio per sette persone anche come Peugeot E-5008 completamente elettrica. Ciò la rende una delle poche sette posti completamente elettriche attualmente offerte. E a proposito di elettrico, Stellantis ha fatto buoni affari anche nel mercato combinato dell’elettrico, come dimostra il fatto che un veicolo Stellantis su quattro venduto ad agosto è 100% elettrico.