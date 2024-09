Stellantis Austria ha aumentato la propria quota di mercato

Dopo il mese forte di luglio, Stellantis Austria ha successo anche ad agosto ed è leader di mercato in Austria per i veicoli commerciali leggeri. Nel mercato complessivo delle autovetture e dei veicoli commerciali, Stellantis Austria ha potuto ancora una volta dimostrare i suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel e Peugeot e ha registrato 2.125 nuove immatricolazioni.

Stellantis Austria è ancora una volta leader di mercato per i veicoli commerciali leggeri

Ciò si traduce – con un aumento di 1,3 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – in una quota di mercato totale dell’11,1 per cento. Peugeot in particolare ha registrato risultati mensili eccezionali con un aumento del 132 per cento e Opel con un aumento del 28,8 per cento.

I marchi di veicoli commerciali Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot detengono una quota di mercato cumulativa dei veicoli commerciali pari al 28,8 per cento. Ciò significa che Stellantis Austria è ancora una volta leader di mercato per i veicoli commerciali leggeri: più di un veicolo commerciale su quattro consegnato in agosto proviene da uno dei quattro marchi citati. Citroën detiene una quota di mercato dei veicoli commerciali pari al 6,4 per cento, Fiat Professional ha l’11,1 per cento, Opel il 5,8 per cento e Peugeot il 5,5 per cento.

Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria ha dichiarato: “Anche agosto è stato un mese di successo per noi in Austria con una quota di mercato del 28,8 per cento, siamo ancora una volta leader di mercato per i veicoli commerciali leggeri; Ma anche la domanda di automobili è buona e qui Opel e Peugeot stanno addirittura stabilendo dei record. Il contesto di mercato è tradizionalmente più lento durante l’estate. Tuttavia, l’impegno dei nostri team e dei nostri partner commerciali è chiaramente visibile e ci rende molto ottimisti per i prossimi mesi. Il mercato continua a presentare sfide importanti. Continuare i nostri fuochi d’artificio di prodotto su tutti i marchi ci aiuterà a trovare le giuste risposte in una collaborazione forte e cooperativa con i nostri rivenditori e ad essere in grado di espandere la nostra posizione in Austria nella seconda metà dell’anno”.

A proposito dei singoli brand di Stellantis Austria, segnaliamo che dopo un luglio forte, il trend positivo di Opel è continuato anche in agosto. Il tradizionale marchio tedesco ha registrato un aumento del 28,8 per cento con 528 nuove immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Ciò significa una quota di mercato totale del 2,8 per cento in agosto. Quest’anno Opel ha già immesso sul mercato in questo paese un totale di 4.565 nuovi veicoli.

Judith Porstner, amministratore delegato di Opel Austria, ha dichiarato: “Sono molto contenta che Opel si stia rimettendo in carreggiata. Il secondo mese forte consecutivo ci dà fiducia per i prossimi mesi. Stiamo iniziando l’autunno in un’intensa e buona collaborazione con i nostri partner commerciali e attendiamo con impazienza i nuovi modelli che sono già ai blocchi di partenza. Prima festeggerà il suo lancio sul mercato la nuova Opel Grandland e poi la nuova Opel Frontera”.

Per la seconda volta consecutiva, Peugeot aumenta significativamente le sue vendite. Un aumento del 132% 1 su 778 immatricolazioni 1 significa una quota di mercato totale del 4,1% in agosto. Nel periodo gennaio-agosto 2024, Peugeot ha registrato un aumento del 12,7% e di 5.487 unità nel totale. mercato Nuove immatricolazioni.

Bernd Pfaller, Amministratore Delegato Peugeot Austria : “Sono molto felice che i nostri modelli siano così ben accolti sul mercato e che Peugeot possa ancora una volta raggiungere una quota di mercato totale superiore al 4%. I nostri nuovi modelli, in particolare la nuova 3008, rappresentano pietre miliari in termini di efficienza, prestazioni e comfort.