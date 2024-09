Opel presenta il nuovo Movano Hydrogen all’IAA Transportation 2024 di Hannover

Il nuovo Opel Movano Electric è già ordinabile nella versione elettrica a batteria: ora Opel apre il prossimo capitolo per il grande trasportatore. Il nuovo Opel Movano Hydrogen festeggia la sua anteprima mondiale alla IAA Transportation 2024 di Hannover.

Opel Movano Hydrogen con autonomia fino a 500 chilometri può essere rifornito in meno di 5 minuti

Con il veicolo a idrogeno, dal 16 al 22 settembre il produttore presenterà un concetto di propulsione innovativo con celle a combustibile senza compromessi per il lavoro e l’uso quotidiano . Il nuovo Opel Movano Hydrogen percorre più di 500 chilometri a zero emissioni locali (WLTP ), può essere rifornito di carburante in meno di 5 minuti e offre tutta la flessibilità e il volume di carico di tutte le altre varianti Movano.

Inoltre, presso lo stand congiunto Stellantis Pro One-Stand C70 nel padiglione 13 saranno esposti anche il nuovo Opel Combo Electric e il veicolo leggero elettrico a batteria Opel Rocks Electric con il kit KARGO, pratico per i servizi di consegna e simili. . Il trio di veicoli commerciali sarà presentato alla fiera leader per la logistica, i veicoli commerciali e il settore dei trasporti durante la conferenza stampa che si terrà lunedì 16 settembre dalle ore 11:20.

Guidare su lunghe distanze con zero emissioni locali e non perdere tempo a fare rifornimento: Opel Vivaro Hydrogen ha già dimostrato come funziona. La propulsione innovativa è ora disponibile anche per la più ampia gamma di veicoli commerciali Opel.

Grazie alla combinazione di celle a combustibile a idrogeno e batteria plug-in, il nuovo Opel Movano HYDROGEN può percorrere più di 500 chilometri (WLTP) e può essere rifornito di idrogeno in meno di 5 minuti. Il motore elettrico offre 110 kW (150 CV) di potenza e una coppia massima di 410 Newton metri. La batteria agli ioni di litio da 11 kWh fornisce supporto durante l’avvio o l’accelerazione. Ciò significa che il sistema di celle a combustibile funziona sempre in condizioni operative ottimali.

Un altro grande vantaggio del sistema ibrido: l’energia di frenata può essere recuperata e immessa nella batteria sotto forma di corrente tramite il motore elettrico (generatore) (recupero). L’intera tecnologia di propulsione e i serbatoi dell’idrogeno sono alloggiati in modo così salvaspazio che il trasportatore non scende a compromessi quando si tratta di idoneità all’uso quotidiano: il nuovo Opel Movano Hydrogen sfrutta appieno le sue qualità di portacarico flessibile e, a seconda la variante può trasportare fino a 13 m 3 (L3H2) o addirittura immagazzinare fino a 17 m 3 (L4H3) di carico e ospitare fino a 1.370 chilogrammi di peso aggiuntivo.

Anche la Opel Combo Electric si presenta in una nuova veste. La nuova edizione del veicolo commerciale Opel compatto e leggero presenta un frontale ridisegnato con il caratteristico volto del marchio Opel Vizor, riconoscibile e inconfondibile a prima vista.

Oltre a tutte le comprovate qualità della versione precedente, il nuovo Combo illumina per la prima volta il percorso con la luce Intelli-Lux Matrix priva di abbagliamento. Il furgone compatto è il primo a portare la tecnologia di illuminazione adattiva all’avanguardia in questo segmento di mercato. Inoltre, il veicolo elettrico a zero emissioni locali, ordinabile a partire da 31.250 euro netti, offre ora quasi 80 chilometri in più di autonomia rispetto al suo predecessore con un massimo di 354 chilometri (WLTP 2 ).

La più piccola di Opel avrà un’apparizione molto speciale ad Hannover: la Opel Rocks Electric con uno speciale kit KARGO. Con dimensioni ultracompatte di 2,41 x 1,39 x 1,52 metri (lunghezza x larghezza x altezza), la piccola Stromer offre un volume di carico aggiuntivo, divisibile modularmente, al posto del sedile del passeggero anteriore. Ciò significa che la due posti, che possono guidare i giovani dai 15 anni in su, può essere trasformata in pochissimo tempo in un pratico veicolo per le consegne. Con un raggio di sterzata di soli 7,20 metri, il Rocks Electric può essere facilmente sterzato attraverso curve e vicoli stretti o in piccoli parcheggi. Inoltre,