Stellantis leader del mercato italiano dopo i primi 8 mesi del 2024

Dopo i primi 8 mesi del 2024 Stellantis si conferma leader del mercato auto italiano. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha raggiunto una quota di mercato del 32,07 per cento fino ad ora nel 2024 nel nostro paese considerando sia il mercato delle vetture che quello dei veicoli commerciali.

Anche dopo il mese di agosto da poco concluso Stellantis si conferma leader del mercato auto in Italia

Stellantis si conferma al primo posto sia nelle vendite di auto termiche, che in quelle ibride ed elettriche al 100 per cento. Fiat Panda si conferma come la vettura più venduta nel nostro paese anche nel 2024. La city car ha una quota di mercato del 48 per cento nel segmento A. Molto bene anche Jeep Avenger che si conferma come il SUV più venduto in Italia fino ad ora nel 2024. Tra le altre vetture del gruppo molto bene anche Opel Corsa e le auto elettriche di Peugeot. Anche la nuova Lancia Ypsilon sembra raccogliere parecchi consensi.

Sempre a proposito di Stellantis, si segnala che Alfa Romeo ha visto una crescita significativa nel canale dei privati, con la Giulia che ad agosto ha raggiunto una quota del 3,4% nel suo segmento, rispetto al 2% dello stesso mese del 2023. Anche lo Stelvio ha ottenuto ottimi risultati, con una quota del 5,6% nel suo segmento, in aumento rispetto al 3,7% dell’agosto 2023. Lancia, intanto, mantiene la sua posizione di rilievo, occupando il secondo posto nel segmento B e il terzo posto a livello totale, grazie agli apprezzamenti ricevuti dalla Nuova Ypsilon.

Santo Ficili, Managing Director di Stellantis Italia ha dichiarato: “Stellantis conferma la propria leadership in Italia, ma i dati di agosto riflettono un momento di difficoltà per il mercato, in particolare per quello elettrico, e una fase di transizione per il Gruppo. Nonostante questo contesto sfidante, Stellantis ha mantenuto alcuni punti di forza significativi. La Fiat Panda si conferma la vettura più venduta in Italia sia nell’anno che ad agosto, con oltre 3.300 immatricolazioni. Inoltre, la Jeep Avenger guida il segmento B-SUV nei primi otto mesi dell’anno, risultando il SUV più venduto in Italia considerando tutte le motorizzazioni disponibili.”