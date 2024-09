Stellantis Pro One è al centro dell’attenzione all’IAA Transportation 2024 di Hannover

Stellantis Pro One è rappresentata con un’ampia gamma di prodotti alla IAA Transportation di Hannover (dal 17 al 22 settembre 2024), la fiera leader per la logistica, i veicoli commerciali e il settore dei trasporti. Presso lo stand della fiera (padiglione H13, stand C70) saranno al centro dell’attenzione i nuovi modelli Opel Combo Electric, Citroën E-Berlingo Crew Van, Peugeot e-Expert Fridge con EPTO e Fiat Professional E-Ducato Cargo Box. Un punto culminante è l’anteprima mondiale dell’Opel Movano HYDROGEN con tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno.

Stellantis Pro One partecipa alla fiera leader per la logistica, i veicoli commerciali e il settore dei trasporti

Stellantis Pro One detiene attualmente una quota di mercato del 28,5 per cento per i veicoli commerciali leggeri in Europa (regione EU30). In Germania, Stellantis Pro One sta registrando una crescita significativa. I furgoni dei marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot hanno aumentato la loro quota di mercato di 3,9 punti percentuali raggiungendo il 23,5% nella prima metà del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le immatricolazioni sono salite a ben 36.000 veicoli, in crescita del 45 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2023.

Stellantis Pro One ha recentemente introdotto sul mercato dodici nuovi modelli caratterizzati da una tecnologia particolarmente innovativa. I furgoni offrono azionamenti elettrificati di seconda generazione (elettrici a batteria e con tecnologia a celle a combustibile) e sistemi elettronici di assistenza alla guida ancora più potenti. Alla IAA Transportation, Stellantis Pro One presenterà anche la sua strategia di conversione ed espansione dei modelli di furgone, sviluppata in collaborazione con oltre 450 partner certificati in tutto il mondo.

Grazie a questa vasta rete e alla crescente gamma di carrozzerie disponibili in fabbrica, Stellantis Pro One può offrire un’ampia gamma di prodotti. La gamma spazia dagli autocarri con cassone ribaltabile ai furgoni con spazio di carico ottimizzato e ai camper. L’offerta è adattata alle esigenze specifiche dei clienti privati, delle piccole e medie imprese e degli operatori di grandi flotte.

Uno degli aspetti principali è l’innovativa tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno (FCEV). Stellantis Pro One lo offre già per i furgoni di medie dimensioni. Nel prossimo futuro queste motorizzazioni saranno disponibili anche per i furgoni di grandi dimensioni.

La tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno rappresenta una pietra miliare importante nella strategia di Stellantis Pro One per raggiungere una mobilità senza emissioni. Il Gruppo Stellantis ha sviluppato una propria piattaforma per grandi furgoni alimentati a idrogeno come l‘Opel Movano HYDROGEN. Ciò consente un’autonomia fino a 500 chilometri e il rifornimento di carburante entro cinque minuti, senza compromettere il carico utile, il volume del carico e le prestazioni.

La presentazione di Stellantis Pro One all’IAA Transportation si concentra anche sui motori turbodiesel MultiJet di quarta generazione e su un cambio automatico a otto velocità di nuova concezione. Entrambi sono ora disponibili per le nuove annate dei modelli di furgone di grandi dimensioni. Il nuovo turbodiesel da 2,2 litri produce 450 Newton metri, la coppia più alta nel segmento dei grandi furgoni a trazione anteriore. Il sistema di ricircolo dei gas di scarico ottimizzato migliora inoltre affidabilità, prestazioni ed emissioni. Il nuovo cambio automatico riduce i valori di CO2 fino al 10% rispetto al modello precedente.

La conferenza stampa di Stellantis Pro One per IAA Transportation si svolgerà il 16 settembre 2024 alle 11:20 presso lo stand espositivo (Padiglione H13, Stand C70). Tra i relatori figurano Xavier Peugeot, Vice Presidente Senior della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis, e Florian Huettl, CEO di Opel e Vauxhall.