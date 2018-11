Jeep Grand Cherokee Trackhawk arriva anche nel Regno Unito con i suoi 710 CV

Il mercato inglese propone una serie di SUV ad alte prestazioni ma non sono dotati di un motore Hellcat come quello presente all’interno del Jeep Grand Cherokee Trackhawk, annunciato nelle scorse ore dal marchio di FCA proprio per il Regno Unito.

La cattiva notizia è che gli interessati al potente Sport Utility Vehicle di Jeep dovranno affrettarsi ad acquistarlo in quanto quest’anno verranno proposti soltanto 20 esemplari. Jeep ha sottolineato, durante l’annuncio, che il Jeep Grand Cherokee Trackhawk è il 4×4 più performante che è possibile comperare per 89.999 sterline (circa 101.080 euro).

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il performante SUV arriva anche nel mercato inglese

Andrew Tracey, direttore marketing di Jeep UK, ha dichiarato che non ci saranno molti esemplari disponibili nel Regno Unito, quindi i clienti interessati al SUV performante dovranno essere veloci nell’acquistarlo. Egli continua dicendo che il Trackhawk offre prestazioni sorprendenti grazie alla rinominata ingegneria SRT.

La vettura combina raffinatezza, una serie di tecnologie avanzate e innovative e delle performance top. Con questi fattori, continua Tracey, il Jeep Grand Cherokee Trackhawk è il SUV ad alte prestazioni con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.

Rispetto alla versione americana, le specifiche del veicolo sono state leggermente riviste. Utilizzando il carburante del Regno Unito, il propulsore Hemi V8 sovralimentato ora propone una potenza di 710 CV a 6000 g/min e 868 nm di coppia massima.

Sempre in UK, la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Dietro ai cerchi in lega da 20″ troviamo dei freni Brembo. Come è possibile vedere nelle foto, è presente il logo Victoria. Ciò significa che il Trackhawk è stato già configurato per l’RHD.

Per quanto concerne l’abitacolo, il modello commercializzato nel Regno Unito propone sedili in pelle Laguna, inserti in metallo, cancellazione attiva del rumore, cuciture in pelle su pannello strumenti, portiere, console centrale e braccioli, sistema audio Harman & Kardon da 825W con 19 altoparlanti (inclusi subwoofer) e tappetini Berber con badge Trackhawk.