Alfa Romeo: ecco cosa potrebbe accadere da qui a fine 2024

Alfa Romeo è sempre molto attiva da quando è entrata a far parte del gruppo Stellantis dopo la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. In questo 2024 ovviamente il momento clou è stato il debutto di Alfa Romeo Junior lo scorso 10 aprile a Milano. Questo evento ha monopolizzato le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori ma non solo. Infatti grande clamore ha suscitato il clamoso cambio di nome da Milano a Junior che per molti giorni ha fatto parlare anche chi di solito non è interessato alle automobili.

Ecco che cosa succederà da qui a fine 2024 per quanto riguarda Alfa Romeo

Diciamo subito che da qui a fine 2024 non ci saranno debutti di nuovi modelli. Del resto il CEO del Biscione Jean Philippe Imparato è stato molto chiaro da questo punto di vista dicendo che le novità per Alfa Romeo arriveranno una per ogni anno. Dunque adesso si attende il debutto della nuova Stelvio nel 2025 e poi nel 2026 quello della nuova Giulia. Entro fine anno però sapremo molto probabilmente in maniera più precisa quando avverrà il debutto di Stelvio l’anno prossimo.

Inoltre sembra abbastanza probabile che possano emergere ulteriori dettagli su quelle che saranno le caratteristiche e le specifiche della seconda generazione del SUV. Non possiamo nemmeno escludere che da qui a fine 2024 possano anche trapelare le prime immagini del modello, sotto forma di teaser o di foto spia. Del resto a fine anno mancherà davvero poco al suo debutto che secondo indiscrezioni potrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno.

Altra cosa che avverrà entro fine anno è la consegna della prima unità della nuova Alfa Romeo 33 Stradale che dovrebbe essere consegnata poco prima di Natale come aveva promesso lo stesso numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato. Inoltre non è da escludere che entro fine anno conosceremo il nome del secondo modello in edizione limitata del programma “Bottega” che secondo alcuni potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Duetto.

Infine sicuramente da qui a fine anno conosceremo i primi dati di vendita del SUV compatto Junior e capiremo se il modello in questione sta soddisfacendo quelle che sono le aspettative della casa automobilistica milanese che come vi abbiamo scritto in precedenza a regime conta di vendere tra le 50 mila e le 70 mila unità all’anno del SUV compatto sua nuova entry level.