Stellantis avvia la produzione di auto elettriche a Toluca in Messico

Stellantis ha avviato la produzione di veicoli elettrici presso il suo stabilimento di Toluca, in Messico, dove costruirà la Jeep Wagoneer S destinata sia ai mercati nordamericani che globali. Poiché la piattaforma STLA Large è compatibile con motori a combustione interna, ibridi ed elettrici, l’impianto nello Stato del Messico non è stato completamente convertito alla produzione esclusiva di veicoli elettrici.

Al via la produzione di auto elettriche in Messico per il gruppo Stellantis nel sito di Toluca

Tuttavia, Carlos Quezada, presidente di Stellantis Mexico, ha dichiarato: “Questo stabilimento ha prodotto veicoli iconici come LeBaron, PT Cruiser, Neon e Jeep Compass. Oggi ci siamo trasformati per accogliere la nuova piattaforma STLA Large, segnando l’inizio della nostra transizione verso l’era della mobilità elettrica”.

Il produttore ha investito 1,6 miliardi di dollari nella modernizzazione dell’impianto, che ora è pronto per la produzione di veicoli elettrici basati sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. La prima auto elettrica a uscire dalla linea di produzione è la Jeep Wagoneer S. Ha una tecnologia a 400 volt e una batteria con un contenuto energetico di 100 kWh. Si dice che la sua autonomia sia di 550 km. L’EV verrà lanciato per la prima volta negli Stati Uniti e in Canada più avanti quest’anno, seguito da Brasile, Italia e Messico. In ogni caso, l’auto uscirà dallo stabilimento di Toluca.

“È con grande orgoglio che condivido con voi che oggi è stata lanciata ufficialmente la produzione del modello elettrico Stellantis ‘Jeep Wagoneer S’ nello stabilimento di Toluca, alla presenza della Segretaria dell’Economia del governo messicano, Raquel Buenrostro”, ha scritto sui social network Laura González, Segretaria dello Sviluppo Economico del Governo dello Stato del Messico.

Stellantis ha presentato la piattaforma STLA Large all’inizio dell’anno . Progettata per grandi veicoli elettrici, avrebbe dovuto costituire la base per i futuri veicoli nei segmenti D ed E per i mercati globali. Solo in seguito Stellantis ha annunciato che la piattaforma poteva essere utilizzata anche per ibridi e motori a combustione. Può ospitare un’architettura a 800 volt e sistemi a 400 volt