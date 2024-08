I membri della UAW chiedono al CEO di Stellantis Tavares di mantenere le promesse

Venerdì, i lavoratori impegnati nella produzione dei pick-up Ram 1500 nello Sterling Heights Assembly Complex indossavano abiti rossi, mentre i loro colleghi sindacalizzati si riunivano fuori dalla fabbrica. L’obiettivo era chiaro: mandare un messaggio al CEO di Stellantis, Carlos Tavares, che avrebbe dovuto fare visita.

Tavares: i membri di UAW in corteo chiedono al CEO di Stellantis di mantenere le promesse su Belvidere

Nonostante l’assenza di Tavares, come riportato dai rappresentanti sindacali, i lavoratori e i dirigenti della United Auto Workers speravano che il messaggio fosse comunque chiaro. Volevano sottolineare l’importanza della loro forza lavoro americana e ribadire che l’azienda deve continuare a investire negli stabilimenti come Sterling Heights. Hanno anche richiamato l’attenzione sul fatto che Stellantis deve mantenere le promesse fatte nel contratto sindacale del 2023, incluso il ripristino dell’attività nello stabilimento di assemblaggio di Belvidere in Illinois.

La portavoce di Stellantis, Ann Marie Fortunate, ha affermato che venerdì è stata effettuata una revisione dei progressi a Sterling Heights,. “Ringraziamo il team SHAP per i notevoli progressi compiuti negli ultimi mesi”, ha affermato in una dichiarazione via e-mail.

Tavares è stato a Detroit per diversi giorni questa settimana durante il suo solito periodo di ferie, in quello che ha descritto come un anno “umiliante” finora per l’azienda, in particolare per la sua attività nordamericana tipicamente ricca di profitti, che ha lottato con vendite lente e inventari gonfi. Reuters ha riferito che Tavares mirava a sviluppare un piano di ristrutturazione durante la visita. E venerdì era in programma una visita allo stabilimento di Sterling Heights, uno stabilimento cruciale che il CEO di Stellantis ha recentemente criticato per aver prodotto troppi camion che in seguito hanno richiesto riparazioni.

Tavares è arrivato negli Stati Uniti questa settimana, in mezzo a crescenti tensioni tra la sua azienda e la UAW. Venerdì scorso, il sindacato ha diffuso un video in cui attaccava Tavares e accusava l’azienda di speculazione sui prezzi. Lunedì, ha presentato reclami e ha minacciato di scioperare per i ritardi dell’azienda nella riapertura dello stabilimento di Belvidere.

Stellantis Belvidere

Quella sera, il presidente della UAW Shawn Fain ha criticato l’azienda alla Democratic National Convention. L’azienda ha ribattuto martedì che uno sciopero sarebbe stato illegale ai sensi del testo contrattuale, aggiungendo che aveva bisogno di ritardare la riapertura di Belvidere a causa delle condizioni di mercato e della necessità di “accogliere un’ampia gamma di richieste dei consumatori”.