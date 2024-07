Stellantis Belvidere riceverà oltre 334 milioni di dollari per la produzione di veicoli elettrici

Stellantis ha ricevuto ben 334,7 milioni di dollari per ripristinare le attività dello stabilimento di Belvidere e supportare la produzione di veicoli elettrici. La conversione dell’impianto di assemblaggio Stellantis Belvidere è stato uno dei nove progetti selezionati per un investimento di 1,7 miliardi di dollari dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti come parte dell’agenda Investing in America del Presidente Biden.

L’investimento supporta il passaggio da stabilimenti di produzione automobilistica storici a stabilimenti di veicoli elettrici in 11 stabilimenti di produzione e assemblaggio di automobili a rischio in otto stati. Secondo quanto riportato, questo investimento creerà migliaia di posti di lavoro sindacali e sosterrà le comunità automobilistiche americane. “Rimettere in funzione l’impianto di Belvidere Stellantis è stata una delle mie massime priorità da quando sono arrivato al Congresso”, ha affermato Sorenson.

“Questa sovvenzione per la conversione della produzione di auto nazionali aiuta a trasformare l’impianto in un impianto di produzione di veicoli elettrici, così possiamo creare posti di lavoro ben pagati e sindacalizzati, mentre investiamo in un futuro di energia pulita. Sono grato al governatore Pritzker per averci aiutato a garantire questo importante finanziamento che contribuirà a rafforzare l’economia locale e a rendere l’Illinois settentrionale un posto migliore in cui vivere, lavorare e iniziare una famiglia”.Anche i senatori Tammy Duckworth e Dick Durbin hanno espresso il loro sostegno all’investimento.

Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altri aggiornamenti arriveranno a proposito del futuro dello stabilimento americano del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e FCA e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.