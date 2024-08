Nuova Citroën C3 YOU! debutta in Brasile la nuova versione top di gamma

L’accelerazione da 0 a 100 km/h è uno degli attributi principali da considerare quando si parla delle prestazioni di un modello. In passato, velocità inferiori a nove secondi erano accessibili solo alle auto sportive. Ma, grazie alla sinergia di Stellantis e alla modernità della piattaforma della variante CMP, Citroën presenta in Brasile qualcosa di nuovo per questo gruppo selezionato: la Nuova Citroën C3 YOU!.

Nuova Citroën C3 YOU! adotta un design esclusivo e il motore Turbo 200 con potenza fino a 130 CV

La nuova versione top di gamma dell’unica berlina con attitudine SUV in Brasile debutta con il pluripremiato motore Turbo 200 fino a 130 CV della sua gamma, abbinato al versatile cambio automatico CVT a sette rapporti e tre modalità di guida modalità. Con questo set, la Nuova Citroën C3 YOU! arriva sul mercato con una serie di record, diventando l’auto turbo e automatica più conveniente in Brasile e anche il modello più veloce del suo segmento. Ci vogliono solo 8,4 secondi per C3 YOU! per raggiungere i 100 km/h. Il modello arriva sul mercato con un prezzo suggerito di R$ 95.990, distinguendosi così per la sua accessibilità tra tutti i veicoli con questo tipo di motore e cambio automatico.

Tutte queste prestazioni sono possibili solo grazie al motore Turbo 200 sviluppato dallo Stellantis Tech Center in Sud America. Il propulsore, prodotto a Betim (MG), è il più potente della sua categoria e riunisce tecnologie esclusive. Riconosciuta dalla critica e dal pubblico dopo essere stata applicata a diversi modelli Stellantis, è la prima volta che il Turbo 200 equipaggia un veicolo così leggero.

La variante della piattaforma CMP rende la Nuova C3 YOU! molto leggera, la vettura infatti pesa solo 1.115 kg. Questa leggerezza, resa possibile grazie alle tecnologie applicate nell’architettura, non solo favorisce le prestazioni del modello, ma gli conferisce anche agilità nella vita di tutti i giorni e ancora più efficienza. Seguendo le metodologie di misurazione ufficiali, la Nuova C3 YOU! Ha un consumo fino a 12,8 km/l con benzina nel ciclo stradale, con un’autonomia totale di oltre 600 km.

“Il lancio della Nuova Citroën C3 YOU! rafforza l’accessibilità, che è uno dei pilastri del marchio, con prestazioni ancora maggiori. Inoltre, riunisce, in un unico pacchetto, tante prestazioni, efficienza, spazio interno e tutta la versatilità dell’unica berlina con vocazione SUV sul mercato. Con la Nuova C3 YOU!, Citroën dimostra di essere sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti e disposta a fornire sempre il miglior prodotto nel suo segmento», afferma Felipe Daemon, Vicepresidente Citroën per il Sud America.

La Nuova C3 You! è stata sviluppata dal team di ingegneri Stellantis in Sud America, impegnato a fornire ancora più prestazioni ed efficienza, senza rinunciare agli attributi che hanno reso il modello prodotto a Porto Real (RJ) un successo di vendite in tutta la regione, con oltre 50 mila unità vendute nel continente.

Per ricevere il nuovo motore Turbo 200, la Citroën C3 YOU! Ha subito modifiche al sistema delle sospensioni, con nuova taratura di molle e ammortizzatori. L’impianto frenante è stato ridimensionato, mentre lo sterzo elettroassistito ha ricevuto una nuova taratura specifica per questa versione.

Anche il noto cambio automatico CVT a sette rapporti adotta una logica di funzionamento esclusiva nella C3 YOU!, e prevede tre modalità di funzionamento: automatica, che privilegia l’efficienza; Sport, per chi cerca ancora più agilità; e Manuale, che consente cambi di marcia sequenziali tramite la leva, con indicatore di cambio marcia sul pannello digitale.

Il team dello Stellantis Tech Center South America ha viaggiato attraverso il continente durante lo sviluppo della Nuova C3 YOU!, concentrandosi sempre su robustezza, comfort e qualità. In questo modo è garantito che il cliente avrà tra le mani un prodotto capace di affrontare ogni tipo di utilizzo e di terreno, senza alcuna concessione.

Gli interni seguono i cambiamenti, con particolare attenzione ai sedili dotati di un esclusivo rivestimento premium. Il materiale presenta anche cuciture blu, colore che si ripete sui bordi dei tappeti con il nome della versione. Infine, le soglie metalliche completano il pacchetto di stile che differenzia Nuova Citroën C3 YOU!.