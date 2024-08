Fiat Ducato ottiene una nuova versione nella sua gamma 2025 in Brasile

Fiat, marchio di riferimento tra i veicoli commerciali, in Brasile ha appena lanciato Fiat Ducato MY25 e coglie l’occasione per lanciare un’altra versione del modello, la versione Luxury, derivata dalla versione Executive. Con una configurazione da 15+1 posti, la nuova versione venuta incontro alla domanda del mercato, offre un’ampia lista di dotazioni di serie come aria condizionata anteriore e posteriore con condotto centrale, sedili reclinabili, cruise control con limitatore di velocità, assistente alla partenza in salita e sensore di parcheggio.

La nuova versione di Fiat Ducato da 15+1 posti presenta un’ampia dotazione di serie e soddisfa le richieste del mercato

Il modello 2025 continua ad essere equipaggiato con il motore 2.2 BlueHDI, da 140 CV e 340 Nm di coppia, e cambio a 6 marce, il modello è inoltre dotato di Fiat Connect////Me | Fleet Management, la piattaforma di servizi connessi del brand, in tutte le sue versioni. Ducato, in altre parole, ha il 100% dell’autonomia connessa.

Questa tecnologia è una soluzione integrata di telemetria e tracciamento. Con esso, il cliente può avere informazioni in tempo reale per prendere decisioni, controllare i costi e ottimizzare le attività, ridurre i costi operativi con report sulle prestazioni della flotta, aumentare l’efficienza e la redditività con incrementi di produttività. Oltre ad altre funzionalità, come l’assistenza nel recupero del veicolo in caso di furto o furto.

È importante sottolineare che Fiat Ducato si propone come la soluzione intelligente per qualsiasi attività. Perché ha tutta la versatilità delle varie trasformazioni omologate, come ambulanza, camper, veicolo refrigerato per frutta e verdura, minibus e altro.

Si tratta dell’ennesima novità annunciata da Fiat, dopo il rinnovamento della linea Scudo della scorsa settimana. Fiat è leader nel mercato dei furgoni, con una quota del 38,6% della categoria. Uno dei motivi che porta il marchio ai vertici della categoria è proprio la versatilità della sua gamma, che copre praticamente tutti i segmenti. Non è diverso Fiat Ducato, il modello che già si distingueva per offrire cinque versioni, ora offre sei possibilità: Cargo, Maxicargo, Multi, Comfort, Executive e la nuova Luxury.

I possessori di Fiat Ducato potranno inoltre usufruire dei vantaggi esclusivi di Fiat Professional, il più grande programma rivolto ai clienti professionali in Brasile. Con 233 concessionarie distribuite in tutte le regioni del Paese, Fiat Professional offre la più ampia copertura di rete per i professionisti, garantendo supporto e servizio all’avanguardia.

Con servizi esclusivi indispensabili per chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro, tra cui il servizio prioritario sia nella vendita che nella consegna, oltre che nel post vendita. Con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli, il marchio ha sviluppato Express Lane Professional, un processo semplificato con tecnici altamente qualificati per eseguire servizi in tempi ottimizzati. Il programma garantisce inoltre la disponibilità del 100% delle parti revisionate, assicurando che la manutenzione venga completata entro due ore, fornendo velocità ed efficienza in tutte le fasi del servizio.