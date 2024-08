Stellantis, oltre 9 anni senza infortuni sul lavoro all’ITP in Indiana

Lo stabilimento Indiana Transmission Plant (ITP) di Stellantis ha raggiunto un traguardo davvero impressionante. La sede del gruppo industriale ha trascorso ben 2.225 giorni, ossia più di nove anni, senza subire perdite di tempo, stop produttivi, dovuti a infortuni sul lavoro. Lo ha recentemente annunciato l’azienda.

L’ITP si unisce così ad altre due strutture nordamericane nel celebrare oltre 25 milioni di ore senza incidenti. Lo stabilimento di assemblaggio di Brampton in Ontario, Canada, ha superato le 44 milioni di ore, mentre lo stabilimento produttivo di Saltillo North in Messico ha raggiunto oltre 32 milioni di ore, sempre senza incidenti che abbiano causato stop produttivi (letteralmente ore di lavoro mancanti).

David Dukes, direttore dell’Indiana Transmission Plant, ha commentato: “Questo risultato rappresenta il duro lavoro e l’impegno del nostro team nel mantenere la sicurezza come priorità assoluta. Il nostro obiettivo principale è garantire che i nostri dipendenti tornino a casa sani e salvi ogni giorno”.

Per proseguire su questa strada, il team dell’ITP sta esplorando ulteriori miglioramenti alla sicurezza. Quest’anno, l’impianto ha introdotto telecamere di retrovisione nei rimorchiatori di veicoli industriali (i PIV, powered industrial vehicle), utilizzati per il trasporto dei materiali alla linea di montaggio. Le telecamere offrono una visione più ampia quando il PIV è in retromarcia, migliorando la visibilità intorno al veicolo.

In aggiunta, il team ha ottimizzato i sistemi di aggancio e sgancio dei rimorchiatori, eliminando punti di rischio e semplificando l’operazione di apertura del gancio per coloro che si trovano a bordo dei veicoli durante le consegne.

Sempre sul fronte sicurezza in Stellantis, sono stati anche installati sensori di movimento su tutte le porte interne per rilevare pedoni e veicoli PIV, attivando luci LED rosse lampeggianti per segnalare il traffico e garantire un passaggio sicuro attraverso gli incroci tra le vaste e, talvolta, “trafficate” aree negli stabilimenti.

La direzione dell’ITP conduce colloqui e audizioni quotidiane con i dipendenti riguardo a Benessere, Salute e Sicurezza (WHS), coprendo una vasta gamma di tematiche. Da agosto 2023, risultano effettuate oltre 8mila discussioni WHS, migliorando per la consapevolezza sulla sicurezza e promuovendo il mentoring (la pratica per cui si fa uso dell’affiancamento tra persone più esperte e nuovi arrivati) tra i dipendenti.

L’Indiana Transmission Plant, nello specifico, costituisce un tassello importante nella produzione del gruppo. L’impianto, infatti, si occupa dell’assemblaggio di trasmissioni a sei e nove velocità per i veicoli Stellantis.