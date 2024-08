Stellantis: un dirigente esperto di produzione auto guiderà la produzione in Nord America

Stellantis ha annunciato oggi che il leader del settore Tim Fallon è entrato a far parte dell’azienda come responsabile della produzione in Nord America. Dirigente esperto nel settore della produzione, Fallon entra a far parte di Stellantis da Rivian, dove ha guidato le operazioni di produzione di veicoli elettrici. In precedenza, Fallon ha trascorso più di 16 anni in Nissan, dove ha ricoperto vari incarichi nella produzione, tra cui Vice President, Manufacturing Canton.

“Tim porta la sua instancabile ricerca dell’eccellenza operativa e la solida esperienza nella produzione, inclusa la produzione di veicoli elettrici, a Stellantis mentre entriamo in questa fase critica della nostra trasformazione”, ha affermato Carlos Zarlenga Chief Operating Officer in Nord America di Stellantis. “Con quest’anno che segna l’inizio della nostra offensiva sui veicoli elettrici, ho piena fiducia che la passione e lo spirito collaborativo di Tim guideranno il team a fornire veicoli della massima qualità per i nostri clienti”.

Mike Resha, che ha ricoperto il ruolo di responsabile della produzione in Nord America dal 2020, porterà la sua vasta esperienza nella produzione per assumere la responsabilità globale delle operazioni di iniezione e stampaggio per l’azienda. Prima del suo attuale ruolo, Resha era responsabile dei Global Press Shops and Dies di Stellantis.

“Vorrei anche ringraziare Mike per la sua leadership, in particolare per aver garantito che le nostre operazioni si svolgessero in sicurezza durante la pandemia e per aver gestito la successiva carenza di chip”, ha affermato Zarlenga. Queste novità annunciate nelle scorse ore saranno effettive dal 2 settembre.