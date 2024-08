Stellantis, tensioni con il sindacato UAW: cosa pretendono i lavoratori americani

Il grande sindacato dei lavoratori nel settore automobilistico, l’UAW (United Automobile Workers), non sta facendo sconti a Stellantis dopo lo strappo che sembra esserci stato col gruppo. Nel sito ufficiale del sindacato unito e che rappresenta diverse migliaia di lavoratori, appaiono una serie di appelli e accuse al gruppo Stellantis. “Obiettivo è ottenere l’impegno dell’azienda NON scioperare”, si legge tra le affermazioni del sindacato. Ma minacciare un grande e partecipato sciopero è senza dubbio una potente e importante arma in mano ai lavoratori.

Si legge sul sito ufficiale dell’UAW: “Nel nostro contratto UAW del 2023 con Stellantis, abbiamo raggiunto traguardi senza precedenti: significativi aumenti salariali, la riapertura dello stabilimento di Belvidere e miliardi di investimenti aggiuntivi per i lavoratori americani dell’industria automobilistica. Abbiamo anche conquistato il diritto di scioperare per garantire gli impegni su prodotti e investimenti”. Lo scontro in atto, infatti, è esattamente l’applicazione di quanto accordato tra sindacato e Stellantis in caso di promesse disattese o mancati investimenti.

Continua la comunicazione del sindacato: “Oggi, a un anno di distanza, Stellantis sta cercando di tirarsi indietro dagli accordi presi con i lavoratori. La nostra risposta è chiara: ASSOLUTAMENTE NO. Migliaia di membri della UAW hanno lottato e fatto sacrifici nei picchetti per ottenere questo contratto, e faremo di tutto per farlo rispettare, anche se significa tornare in sciopero. Ecco perché i rappresentanti sindacali della UAW in tutti gli stabilimenti Stellantis nel paese stanno presentando reclami per violazione del contratto e si preparano ad agire, se necessario, per garantire che l’azienda mantenga le sue promesse e protegga i posti di lavoro dei lavoratori americani”.

Pare, dunque, che i reclami arriveranno da qualsiasi stabilimento locale coperto dal contratto nazionale Stellantis. Dunque, i lavoratori che potranno fare reclamo potranno essere coloro che lavorano nel Local 12: presso il complesso di assemblaggio di Toledo, Local 1700, presso SHAP, Local 7, presso Jefferson North, Local 51, presso DACM/Mack, Locali 685 e 1166, a Kokomo, Local 869, Stabilimento di stampaggio Warren, Local 1264, Stabilimento di stampaggio Sterling.

Le comunicazioni ufficiali di UAW concludono: “Vogliamo assicurarci che Stellantis mantenga i suoi impegni di investire in America. E dobbiamo essere pronti a fare ciò che serve. Stellantis ha promesso investimenti in tutti i nostri stabilimenti. Se non rispetta l’accordo su Belvidere, perché dovrebbe farlo per uno qualsiasi degli altri 18 miliardi di dollari di investimenti promessi? Dobbiamo rimanere uniti per far sì che Stellantis sia responsabile”.