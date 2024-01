Stellantis: aspre critiche dalla UAW per i recenti tagli ai posti di lavoro nelle sue fabbriche USA

Il presidente della United Auto Workers Shawn Fain ha definito la recente mossa di Stellantis di licenziare circa 539 dipendenti temporanei “atroce” e “vergognosa”, promettendo di reagire per proteggere quei lavoratori del gruppo automobilistico. Fain ha fatto questi commenti martedì sera durante un discorso in diretta su Facebook in cui ha anche detto a circa 1.100 spettatori che il sindacato invierà il vicepresidente Chuck Browning, che ha guidato le trattative sindacali con Ford Motor Co., allo stabilimento Volkswagen di Chattanooga, nel Tennessee, questo fine settimana per alcune “riunioni di massa” per promuovere la sindacalizzazione dell’impianto.

Il presidente di UAW Shawn Fain ha criticato duramente Stellantis per i recenti tagli nei suoi stabilimenti negli USA

Nei giorni scorsi Stellantis aveva notificato a 539 dipendenti aggiuntivi, precedentemente noti come lavoratori temporanei, che non sarebbero più stati necessari in molti degli impianti di produzione dell’azienda. In una dichiarazione, la società ha affermato che l’azione “contribuirà a migliorare l’efficienza, la produttività e la competitività sul mercato delle nostre strutture mentre implementiamo il nostro piano strategico “Dare Forward 2030”.

Fain ha detto che ora ci sono 2.000 firme di lavoratori dello stabilimento Volkswagen che cercano di aderire al sindacato. A dicembre, secondo il sito web della Volkswagen, lo stabilimento di Chattanooga contava circa 5.500 dipendenti. Sulla scia dello storico contratto ottenuto con le tre case automobilistiche di Detroit lo scorso autunno, il sindacato ha avviato un tentativo di unificare circa 13 stabilimenti statunitensi gestiti da Toyota, Honda, Hyundai, Nissan, Subaru, Mazda, Volkswagen, Mercedes, BMW e Volvo. Anche i produttori di veicoli elettrici Tesla, Rivian e Lucid sono nel mirino.

I contratti della UAW con General Motors, Ford e Stellantis prevedono aumenti salariali del 25 per cento entro la fine del contratto nell’aprile 2028. Con l’aumento del costo della vita, i lavoratori vedranno aumenti salariali di circa il 33 per cento per un salario di assemblea superiore di 42 dollari l’ora, più la partecipazione agli utili annuali.