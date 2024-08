Stellantis e Maserati: rivenditore USA fa causa alle aziende, ecco il motivo

I proprietari di Gold Coast Alfa Romeo e Gold Coast Maserati, situati a Great Neck, New York, hanno recentemente intrapreso un’azione legale contro Stellantis e Maserati North America. La causa, depositata il 23 luglio presso la Corte Suprema della Contea di Nassau, accusa le case automobilistiche di aver ostacolato la vendita delle concessionarie per “motivi illegittimi e pretestuosi”, tra cui possibili ritorsioni legate a una precedente controversia legale.

Stellantis e Maserati avrebbero ostacolato la vendita delle concessionarie in maniera illecita

La causa precedente, ancora in corso, accusa Stellantis e il suo predecessore, Fiat Chrysler Automobiles, di coinvolgimento in pratiche illegali. Tra le accuse figurano sconti ingiusti sui prezzi all’ingrosso, indici di soddisfazione del cliente non equi, allocazioni discriminatorie dei veicoli e mancato rimborso alle concessionarie per le riparazioni in garanzia secondo la tariffa al dettaglio concordata.

Nella loro nuova causa, Gold Coast sostiene che Stellantis e Maserati North America hanno svalutato significativamente le concessionarie attraverso anni di “grossola cattiva gestione”. La denuncia evidenzia che, nonostante gli sforzi di Gold Coast per aumentare le prestazioni delle concessionarie, il loro valore è sceso notevolmente. Data la scarsa performance dei marchi, la causa sottolinea anche le sfide nell’attrarre acquirenti per le concessionarie Alfa Romeo e Maserati.

Recenti rapporti finanziari hanno rivelato che Maserati ha registrato una perdita operativa rettificata di 82 milioni di euro (90 milioni di dollari) nella prima metà dell’anno, con vendite globali in calo di oltre il 50%, scendendo a soli 6.500 veicoli. La causa sostiene che problemi di cattiva gestione, come quelli evidenziati nei rapporti finanziari, hanno portato numerosi concessionari Alfa Romeo e Maserati negli Stati Uniti a rinunciare ai loro franchising a causa del calo della redditività.

Gold Coast avrebbe identificato un potenziale acquirente, Slanelli LLC, che affermava di possedere l’esperienza e le risorse finanziarie necessarie. Tuttavia, Stellantis e Maserati avrebbero omesso di rispondere alla richiesta di trasferimento entro la finestra temporale di 60 giorni. Successivamente, l’hanno respinta, citando preoccupazioni sulla mancanza di esperienza del gruppo di gestione proposto come rivenditore al dettaglio. Inoltre, hanno messo in dubbio il background di un gestore proposto, citando una precedente condanna per reato.

La causa ipotizza che Stellantis e Maserati possano aver tentato deliberatamente di impedire il trasferimento delle concessionarie per permettere a una parte non divulgata di acquisirle, potenzialmente senza alcun vantaggio per Gold Coast. I ricorrenti richiedono danni non specificati in base alle leggi sui concessionari di New York. I rappresentanti di Stellantis e Maserati hanno preferito non commentare la questione, in quanto la causa è ancora in corso.