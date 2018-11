Jeep lancia la nuova iniziativa Ultraspeech rivolta ai tifosi della Juventus

Molti di voi sicuramente sapranno che Jeep è sponsor ufficiale della Juventus. Per questo, la casa automobilistica americana ha deciso di lanciare un nuovo progetto chiamato Ultraspeech. La nuova iniziativa permette ai tifosi bianconeri di inviare parole di incitamento a tutti i giocatori del club calcistico italiano in vista dell’atteso big match Juventus-Inter in programma il 7 dicembre.

Grazie a Ultraspeech di Jeep, durante la partita, che si terrà all’Allianz Stadium, verrà trasmesso un coro di circa 90 secondi che raccoglierà i messaggi vocali più belli e coinvolgenti realizzati dai tifosi bianconeri.

Jeep: il marchio lancia la nuova iniziativa Ultraspeech rivolta ai tifosi bianconeri

Per poter partecipare all’iniziativa messa in piedi dal marchio automobilistico di FCA, bisogna collegarsi al sito Internet di Jeep Ultraspeech, compilare i campi richiesti inserendo i dati personali e premere sul pulsante Invia per inoltrare la richiesta. Riceverete un numero di telefono dove inviare, attraverso WhatsApp, il messaggio vocale che potrà essere selezionato fra quelli più interessanti.

Il nuovo progetto Ultraspeech consolida la partnership che c’è fra Jeep e Juventus, giunta ormai al settimo anno. L’accordo ha permesso al brand di Fiat Chrysler Automobiles di avere a disposizione un ampio pubblico a livello internazionale e ha portato sicuramente un aumento delle vendite globali che negli ultimi anni è sempre più costante.