Opel: i nuovi ibridi con tecnologia a 48 volt sono pratici ed efficienti

Guidare elettrificato e risparmiare carburante allo stesso tempo, senza dover modificare le proprie abitudini di guida e di utilizzo né collegare l’auto a una presa per ricaricarla: i nuovi modelli Opel con tecnologia ibrida a 48 volt rendono tutto questo possibile. L’ultima arrivata è l’efficiente Frontera Hybrid . Il nuovo conveniente SUV per famiglie e viaggi può già essere ordinato con tecnologia a 48 volt.

Le auto Opel dalla Corsa all’Astra, dalla Mokka fino alla nuova Frontera possono già essere ordinate con efficienti propulsori ibridi

La nuova Opel Frontera Hybrid è dotata di un motore turbo benzina da 1,2 litri da 74 kW (100 CV) sviluppato appositamente per l’uso ibrido. Questo funziona in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei velocità, in modo che il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 siano notevolmente ridotti rispetto a un veicolo comparabile alimentato convenzionalmente.

Inoltre, i clienti Opel possono scegliere tra molti altri modelli dotati di tecnologia ibrida avanzata. Il portafoglio si estende già dalla piccola bestseller Opel Corsa all’elegante Mokka fino ai successi della classe compatta Opel Astra e Astra Sports Tourer, nonché al SUV di punta Opel Grandland .

La tecnologia ibrida a 48 volt offre molti vantaggi come soluzione di azionamento intelligente ed economica nell’uso quotidiano. Ciò significa che il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 possono essere ridotti fino al 18 per cento (come con la Corsa) rispetto a un veicolo a combustione comparabile, aumentando allo stesso tempo il comfort di guida.

Nella guida quotidiana in città e sulle strade di campagna, i motori a benzina ed elettrici lavorano insieme o separatamente a seconda delle esigenze, sempre in perfetta armonia con il consumo energetico e le prestazioni. Per garantire che il catalizzatore e l’assistente alla frenata funzionino in modo ottimale fin dal primo tocco sul pedale dell’acceleratore, i modelli ibridi Opel partono sempre con il motore a benzina. La trazione elettrica supporta il motore a benzina durante l’accelerazione e la partenza da fermo. Il motore elettrico fornisce coppia, soprattutto a bassi regimi, a vantaggio della dinamica di guida e del risparmio di CO2.

Un altro vantaggio: a basse velocità, il motore elettrico consente anche di viaggiare completamente elettrico fino a un chilometro alla volta o fino al 50% del tempo in città, ad esempio durante le manovre. Il veicolo passa automaticamente alla trazione elettrica quando la carica della batteria, la temperatura esterna e la temperatura del catalizzatore sono adeguate. Se le auto ibride rallentano a velocità più elevate e il motore a benzina si spegne, il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria da 48 volt del sistema ibrido: non è necessario collegarlo alla presa.

Allo stesso tempo, quando si rilascia il pedale dell’acceleratore, l’ibrido può “navigare” con il supporto del motore elettrico. I guidatori ibridi possono scegliere tra le tre modalità di guida Eco (per un funzionamento particolarmente efficiente), Normal e Sport. Per poter accedere in ogni momento alle prestazioni richieste in modalità sportiva, il motore a benzina è sempre acceso.

Per quanto perfettamente coordinato sia l’intero sistema ibrido, per i conducenti di veicoli ibridi Opel è altrettanto facile e comodo visualizzare i display più importanti relativi alla modalità operativa corrente, allo stato energetico e molto altro. Il display delle informazioni per il conducente presenta le visualizzazioni familiari delle varianti di modello ad alimentazione convenzionale, con alcune caratteristiche speciali: i numeri sull’indicatore digitale della velocità brillano di bianco finché il motore a benzina è in funzione. Se questo si spegne e il veicolo viene azionato esclusivamente elettricamente, il display diventa blu.

Se il conducente richiama l’indicatore del flusso di energia, sul display informativo del conducente viene visualizzata una rappresentazione schematica del veicolo con il flusso di energia tra batteria, motore a benzina e ruote, nonché lo stato di carica della batteria. Lo stato operativo attuale – guida elettrica al 100%, recupero di energia o potenza proveniente dal motore a combustione – viene visualizzato in diversi colori. A veicolo spento, il display riepilogativo del viaggio fornisce informazioni su dati aggiuntivi come la distanza percorsa, la durata del viaggio, il consumo medio, l’autonomia rimanente e la percentuale di percorso percorso esclusivamente in modalità elettrica.