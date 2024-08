In Europa camper vuol dire Fiat Ducato

Per le sue caratteristiche e per la capacità di adattabilità e personalizzazione della sua piattaforma, Fiat Ducato è un veicolo che sembra nato per essere un camper. Non è un caso che praticamente il 75 per cento dei camper che circolano, esplorano e campeggiano in Europa usufruiscono di questi vantaggi. Oppure che abbia ricevuto per il 16° anno consecutivo il premio come migliore alternativa come base per un camper, assegnato dai lettori della rivista tedesca “Promobil”, la “bibbia” del settore.

Fiat Ducato si distingue per il suo comfort di prima classe, le sue dotazioni di sicurezza e le sue funzioni di assistenza alla guida.

Nel mercato dei camper, il Fiat Ducato si distingue tra i suoi rivali per il suo stile unico, le sue dotazioni di sicurezza all’avanguardia tecnologica e i suoi motori ad alte prestazioni. Tutto questo, inoltre, con un comfort di prima classe che incorpora soluzioni e finiture interne che rendono piacevoli i viaggi più lunghi.

Al volante, è stata data priorità al piacere di guida e alla manovrabilità. Il Fiat Ducato è un veicolo agile, con un comportamento di guida affidabile, uno sterzo stretto e assistito e un diametro di sterzata di riferimento nel suo segmento. Può incorporare funzioni di assistenza alla guida come l’assistenza alla frenata di emergenza, l’assistenza alla posizione in corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, l’avviso di sonnolenza o l’assistenza intelligente alla velocità.

Il fatto che Fiat Ducato sia concepito come una piattaforma in grado di ospitare tutti i tipi di moduli ed estensioni moltiplica quasi all’infinito le sue possibilità, sia per usi professionali che come veicolo ricreativo. Offre uno dei migliori rapporti tra lunghezza totale e area posteriore della sua categoria. Si adatta a tutti i tipi di preferenze, esigenze e budget grazie a 4 lunghezze, 3 altezze e 3 gradini e 8 volumi, con capacità che vanno da 8 m 3 a 17 m 3 . Le sue forme squadrate sfruttano al meglio ogni centimetro di spazio interno.

Fiat si distingue anche per i servizi offerti agli utenti di camper e camper. Attraverso il numero telefonico gratuito in tutta Europa 00 800 342 811 11, disponibile in 15 lingue, puoi accedere ad un team di assistenza clienti specializzato in questa tipologia di veicoli. Allo stesso modo, il marchio offre un’esclusiva assistenza stradale per camper, con professionisti esperti e, fuori dalla Spagna, interpreti accompagnatori che aiutano nell’organizzazione della continuazione del viaggio. Sono supportati dalla rete delle Officine Fiat Professional in Europa, che conta 6.500 punti, di cui 1.800 con risorse e tecnici specializzati in camper.