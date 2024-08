Ferrari 812 Competizione A: il nuovo esemplare “green” firmato Tailor Made

La Ferrari 812 Competizione A è una delle supercar più incisive dell’era moderna del “cavallino rampante”. Questa vettura esprime un livello prestazionale di riferimento e lega il suo spirito alle auto da pista, portandolo sulle strade di tutti i giorni, soprattutto in termini ingegneristici ed emotivi. La possibilità di vivere gli stimoli sensoriali nella dimensione a cielo aperto regala note aggiuntive di magia rispetto alla sorella chiusa, anche se il look ne paga un leggero dazio.

Più esemplari della specie sono stati trattati dal reparto Tailor Made della casa di Maranello, i cui specialisti sanno interpretare al meglio i desideri dei committenti in cerca di personalizzazione, nel pieno rispetto della tradizione del marchio. Si inserisce perfettamente in questo filone la Ferrari 812 Competizione A di cui ci occupiamo in questo articolo, che si offre allo sguardo con una vistosa carrozzeria in Green Jewel, connessa all’epoca d’oro degli sport motoristici.

Le rotonde in Bianco King portano il numero 21 sul cofano anteriore e sulle portiere, legandosi cromaticamente alla livrea longitudinale nella stessa tinta che percorre l’auto dal muso alla coda. Gli interventi non si sono limitati alla parte esterna, ma hanno riguardato anche l’abitacolo, ora vestito con sedili da corsa a trapunta quadrata in Red Jeans Aunde. Il risultato è di grande qualità. Del resto, non stiamo parlando di un tuner di paese, ma di un reparto interno della casa milanese.

Come abbiamo evidenziato in altre occasioni, la Ferrari 812 Competizione A è una spider in serie limitata, che omaggia la gloriosa tradizione delle scoperte del “cavallino rampante”. Pensata per offrire il massimo piacere di guida, coglie in pieno l’obiettivo. Il look della carrozzeria, firmato da Flavio Manzoni, comunica visivamente l’intensità del suo spirito.

Sotto il lungo cofano anteriore libera la sua energia un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che eroga 830 cavalli di potenza massima. La danza di questi purosangue è accompagnata da sonorità meccaniche da antologia. Difficile pensare a un sound migliore. Le note sonore accompagnano un crescendo rossiniano, che inebria lo spirito.

I numeri possono solo in minima parte dare un’idea dei felici brividi sensoriali vissuti a bordo della Ferrari 812 Competizione A. Li citiamo per dovere di cronaca: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. Sono cifre straordinarie, abbinate a un handling di primissimo livello. L’energia giunge al suolo con il supporto di un cambio a doppia frizione a sette rapporti, istantaneo nei passaggi di marcia, che regalano un apprezzatissimo calcio alla schiena nelle modalità più sportive del manettino.