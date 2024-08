Fiat e Alfa Romeo: ecco le prossime novità in arrivo

Il 2024 è stato sicuramente un anno intenso per Fiat e Alfa Romeo che hanno visto arrivare in gamma due modelli molto importanti. La casa automobilistica del Biscione ha infatti svelato il nuovo SUV compatto Junior mentre la casa torinese la nuova Fiat Grande Panda. Si tratta di due auto molto attese e che nei prossimi anni saranno sicure protagoniste del mercato nei rispettivi segmenti.

Fiat e Alfa Romeo: ecco quali saranno le prossime novità per le due case automobilistiche italiane del gruppo Stellantis

Ma le novità per Fiat e Alfa Romeo sono appena cominciate. Per quanto riguarda Fiat nel 2025 sarà il momento per il debutto della nuova Fiat Multipla che come la Grande Panda nascerà su piattaforma Smart car di Stellantis avrà in gamma una versione elettrica e una versione ibrida e farà del rapporto qualità prezzo la sua migliore qualità. Questa vettura sarà prodotta in Marocco da Stellantis e avrà versioni a 5 e 7 posti.

Poi a seguire nel 2026 sarà la volta della nuova Fiat Fastback che con la sua linea da SUV coupé promette di fare scintille. Ambedue questi modelli con i loro 4,4 metri di lunghezza si collocheranno nel segmento C del mercato. Poi nel 2027 sarà la volta di un nuovo pickup che prenderà il posto di Strada e sarà venduto in tutto il mondo. Nel frattempo arriveranno anche la nuova Fiat 500 ibrida e una 500 elettrica più conveniente.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo, dopo Junior nel 2025 sarà la volta della nuova Stelvio con uno stile da SUV coupè molto accattivante e poi nel 2026 toccherà alla nuova Alfa Romeo Giulia seconda generazione della celebre berlina di segmento D.

Entrambe saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Cassino nel Lazio su piattaforma STLA Large e oltre ad avere molte versioni elettriche tra cui la Quadrifoglio dovrebbero avere anche qualche versione ibrida. Infine nel 2027 sarà la volta dell’auto soprannominata Alfa Romeo E-JET che riporterà lo storico marchio milanese nel segmento E e promette di rilanciare in grande stile lo storico brand del biscione nel mercato auto americano.