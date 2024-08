Alfa Romeo Stelvio: avvistata bisarca carica di unità per la Polizia

Alfa Romeo Stelvio come la conosciamo attualmente l’anno prossimo lascerà spazio alla nuova generazione. Nel frattempo però l’attuale versione continua a vendere e a farsi notare in strada. Nelle scorse ore ha fatto il giro del web un’immagine pubblicata su Instagram dalla pagina veicoli.demergenza e overseas__oss, che mostra una bisarca piena di unità di colore azzurro. La particolarità di questa immagine è che si dovrebbe trattare di unità del SUV del Biscione pensate appositamente per la Polizia.

Avvistata una bisarca piena di unità di Alfa Romeo Stelvio per la Polizia italiana

Come sappiamo il sodalizio tra Alfa Romeo e forze dell’ordine italiane è più saldo che mai e queste unità che devono ancora essere rifinite con i colori della polizia sono solo l’ultimo esempio di un legame saldo e destinato a continuare ancora per molti anni.

Le Alfa Romeo Stelvio dotate di motore 2.0 Multiair da 280 cavalli Q4 MY 2024, pronte per essere allestite, rappresentano uno dei modelli di punta del SUV di casa Alfa Romeo. Questi sono tra gli ultimi mesi di disponibilità del modello Stelvio attuale, poiché nel 2025 è previsto l’arrivo della nuova generazione, seguita l’anno successivo dalla nuova generazione di Alfa Romeo Giulia, previsto per il 2026.

L’arrivo della nuova Alfa Romeo Stelvio è particolarmente atteso in quanto si dovrebbe trattare di un modello molto importante per il futuro della casa automobilistica milanese che dovrebbe garantire un buon numero di vendite al brand premium di Stellantis che aspira a diventare il vero marchio premium globale del gruppo. Siamo sicuri che anche con la futura generazione il sodalizio del Biscione con Polizia e Arma dei Carabinieri continuerà. Vedremo dunque che notizie arriveranno in proposito.