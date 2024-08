Peugeot in Germania concede un bonus elettrico fino a 3.570 euro sulle sue auto elettriche

Peugeot lavora costantemente per promuovere l’elettrificazione. Per rendere i modelli elettrici della Marca del Leone ancora più attraenti, il brand di Stellantis propone ora un bonus elettrico: quando viene concluso un contratto di acquisto di un veicolo elettrico della casa francese tra il 1° agosto. e il 30 settembre 2024 gli acquirenti riceveranno un bonus elettrico lordo di 3.570 euro presso tutti i concessionari aderenti. In caso di leasing di un veicolo elettrico nello stesso periodo, il bonus elettrico sarà incluso nelle tariffe di leasing presso i concessionari aderenti.

In Germania Peugeot concede un bonus contrattuale di acquisto di 3.570 euro lordi per i nuovi veicoli elettrici fino alla fine di settembre

Christian Dietsch, Amministratore Delegato di Peugeot Germania: “L’elettromobilità per noi non significa solo efficienza e piacere di guida, ma è possibile anche quest’estate a condizioni particolarmente vantaggiose. Chiunque stia pensando da tempo di acquistare un modello elettrico della Marca del Leone, ora ha l’occasione perfetta per farlo.

Il prerequisito è che il contratto di acquisto sia concluso tra il 1 agosto e il 30 settembre 2024 e che il veicolo sia stato immatricolato per la prima volta dopo il 1 agosto 2024 (per E-3008 e E-5008 dopo il 1 luglio 2024). Chi desidera noleggiare uno dei veicoli elettrici menzionati riceverà il bonus del contratto d’acquisto sotto forma di sconto sul canone di leasing, le condizioni di leasing saranno disponibili solo per i veicoli esistenti immatricolati fino al 30 settembre 2024.

I nuovi modelli elettrici di Peugeot colpiscono per il loro design moderno e le tecnologie più recenti. Ad esempio, la E-3008 e la E-5008 utilizzano il nuovo Panorama i-Cockpit, che combina un touchscreen centrale da 21 pollici (53,3 cm) con un quadro strumenti digitale. Recentemente, i modelli dotati del comando vocale integrato nel Panorama i-Cockpit sono stati dotati di serie dell’intelligenza artificiale ChatGPT come parte del pacchetto Connect Plus.

L’intelligenza artificiale generativa sviluppata da OpenAI offre un livello di servizio senza precedenti: può interagire con gli occupanti in modo preciso e sintetico e rispondere a domande in innumerevoli ambiti del sapere. 4 L’interazione con ChatGPT avviene senza soluzione di continuità tramite l’assistente vocale integrato di i-Cockpit. Il comando “OK Peugeot” attiva ChatGPT, dopodiché è possibile effettuare una richiesta.

Numerosi sistemi di assistenza alla guida garantiscono ancora più sicurezza e comfort, tra cui un sistema di avviso di deviazione dalla corsia con intervento sullo sterzo, una telecamera per la retromarcia con vista a 180° dell’ambiente circostante, Active Safety Brake Plus e ausilio al parcheggio posteriore. I nuovi modelli elettrici si basano sulla nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis, che offre prestazioni al top.

Per garantire ai propri clienti una maggiore tranquillità, Peugeot, sicura della qualità dei suoi prodotti, propone la nuova Allure care un programma che copre il motore elettrico, il caricabatterie, il gruppo propulsore e i principali componenti elettrici e meccanici per un massimo di 8 anni o fino a 160.000 km (a seconda di quale evento si verifica per primo dopo la data di consegna del nuovo veicolo), soggetto ai termini e alle condizioni del programma.