Maserati MSG Racing: due nuovi piloti per la stagione 11 di Formula E

La prossima stagione la Maserati MSG Racing schiererà una formazione completamente nuova in Formula E: Stoffel Vandoorne e Jake Hughes si uniranno al team, sostituendo Maximilian Guenther e Jehan Daruvala.

Nuovi piloti per Maserati MSG Racing nella prossima stagione di Formula E

Entrambi i piloti arrivano nel team prima dell’introduzione della formula GEN3 Evo e faranno il loro debutto durante i test pre-stagionali a Valencia nella settimana dal 4 al 7 novembre, prima del Round 1 della stagione 2024-25, Stagione 11, a San Paolo un mese dopo.

La firma di Vandoorne significa che rimane nel gruppo Stellantis, essendo passato da DS Penske (la destinazione prevista di Guenther) dopo due anni. Corre anche per il marchio Peugeot dell’azienda nel World Endurance Championship.

“Sono molto felice di unirmi a Maserati MSG Racing la prossima stagione e sono orgoglioso di essere associato a un nome così iconico nel motorsport come Maserati”, ha affermato il campione della Stagione 8. “Sono entusiasta di iniziare a lavorare con il team: anche se non ho mai lavorato direttamente con loro prima, conosco bene il team, sia per il mio periodo alla DS Penske, sia per il periodo trascorso con Mercedes quando condividevamo un propulsore con Venturi.

“Sono un gruppo di persone fantastiche, molto competenti, molto determinate e non vedo l’ora di lavorare insieme per andare avanti. Spero che avremo molto successo e combatteremo insieme per le vittorie e i campionati”.

Hughes è stato annunciato alla Maserati un paio d’ore dopo che la sua uscita dalla NEOM McLaren era stata confermata. Hughes era con la McLaren da quando era entrata in Formula E, avendo preso il posto dell’ex Mercedes per la quale era stato pilota di riserva, una posizione che aveva ricoperto anche per il suo nuovo team nella Stagione 7 quando era nella sua veste di Mercedes customer Venturi Racing.

“Sono al settimo cielo all’idea di unirmi a Maserati MSG Racing”, ha detto Hughes. “Il successo che ha avuto il team, come uno dei team fondatori della Formula E, parla da sé. “A livello personale, ho già lavorato con il team in passato, quindi li conosco bene e non vedo l’ora di tornarci. So che la stagione è appena finita, ma sinceramente non vedo l’ora di andare al quartier generale di Monaco e iniziare a lavorare con gli ingegneri, salire sul simulatore e iniziare davvero a preparare la stagione 11.

“Questo segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della mia carriera e so che il meglio deve ancora venire”. McLaren aveva tentato di trattenere Hughes, ma entrambe le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo. Oltre a Maserati mSG Racing, era anche associato a un passaggio a Nissan, che fornisce trasmissioni a McLaren.

“Lasciare il NEOM McLaren Formula E Team per Maserati MSG Racing sarà per me molto strano nelle prossime settimane, in base al fatto che questo team è stato la mia casa per gli ultimi quattro anni e mezzo”, ha detto Hughes. “Devo ringraziare molto tante persone diverse all’interno del team per quello che mi hanno dato e per come mi hanno preparato e mi hanno permesso di crescere e diventare il pilota che sono oggi. Tutto quello che sono in Formula E è merito di questo team, e per questo sono estremamente grato. Auguro al team tutto il meglio, e non ho dubbi che ci divertiremo molto a gareggiare in pista l’uno contro l’altro in futuro”.

Il direttore del team McLaren, Ian James, ha reso omaggio a Hughes al momento della sua partenza, affermando: “Jake ha dato un contributo significativo a questo team nel corso degli anni, sia in pista che fuori, e siamo incredibilmente grati per il suo contributo e la sua dedizione in tutto questo tempo.

“In questo periodo, è diventato un talento comprovato nella Formula E; in particolare, i suoi punti salienti sono le sue quattro pole position, di cui una ottenuta solo nel suo terzo evento in Formula E, e il suo secondo posto a Shanghai quest’anno. A livello personale, mi è piaciuto molto lavorare con Jake. Oltre al suo talento naturale come pilota, è un professionista consumato e ha anche un facile senso dell’umorismo che lo ha reso caro a tutti nel paddock della Formula E.”

Similmente a come Hughes è entrato a far parte del team di gara, si prevede che la McLaren promuova l’attuale collaudatore e pilota di riserva Taylor Barnard per correre insieme a Sam Bird per il team. Barnard ha brillato con due piazzamenti a punti all’inizio di quest’anno, sostituendo Bird quando era fuori per infortunio. Nel frattempo, nonostante si preveda che Guenther colmerà il posto vacante lasciato da Vandoorne alla DS Penske, il futuro di Daruvala in Formula E è attualmente sconosciuto.

“Al termine di un’intensa stagione 10 di Formula E, Maserati mSG Racing desidera anche estendere i suoi più sinceri ringraziamenti a Max e Jehan per la loro incredibile passione e impegno nei confronti del team”, ha affermato il responsabile di Maserati Corse Giovanni Tommaso Sgro. “Negli ultimi due anni, Max ci ha regalato alcuni dei momenti più significativi della storia moderna di Maserati in pista: con la sua vittoria a Giacarta la scorsa stagione, è stato il primo pilota a riportare una monoposto Maserati sul gradino più alto del podio dai tempi di Juan Manuel Fangio.

“Quest’anno ha vinto a Tokyo e ha conquistato il podio per il secondo anno consecutivo nella gara di casa del Tridente, a Roma e Misano. Questi ricordi rimarranno per sempre impressi in modo indelebile nella storia di questo marchio in pista e siamo davvero orgogliosi di questi risultati”.