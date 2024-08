Stellantis torna a guidare il mercato automobilistico portoghese a luglio

Secondo i dati più recenti di ACAP, il Gruppo Stellantis ha guidato il mercato automobilistico in Portogallo lo scorso luglio su tutti i fronti. In un mercato che ha registrato un calo del 7,4 per cento rispetto a luglio 2023, Stellantis ha chiuso il mese scorso con un totale di 3.985 veicoli venduti, un volume che si traduce in una quota di leadership del 23,7 per cento. Per quanto riguarda il mercato delle autovetture, Stellantis ha venduto 2.873 vetture, guadagnando una quota di mercato pari al 20%. Tra i veicoli commerciali leggeri, il Gruppo ha venduto 1.112 veicoli lo scorso mese, il che si traduce in una quota impressionante del 64,3 per cento.

Con 3.985 immatricolazioni in totale, Stellantis è stata leader a luglio nel mercato auto e veicoli commerciali in Portogallo

Nei primi sette mesi dell’anno i marchi Stellantis Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot hanno totalizzato 30.969 veicoli immatricolati, che si traducono in una quota di mercato del 23,6 per cento. Il Gruppo Stellantis occupa la prima posizione nella classifica delle vendite del mercato BEV lo scorso luglio, garantendo una quota del 20,8% nel mercato VP+LCV, con 712 veicoli immatricolati. Il gruppo era ugualmente leader su entrambi i fronti. Considerando il mercato delle autovetture, con un totale di 661 veicoli consegnati ai clienti ha raggiunto una quota del 20 per cento e nel mercato dei veicoli commerciali leggeri una quota del 45,9 per cento.

Il mese scorso, Peugeot è stato il marchio numero 1 nelle vendite nei mercati passeggeri, commerciali leggeri ed entrambi . Con un totale di 2.112 vetture vendute, Peugeot ha raggiunto una quota di mercato del 12,6 per cento. Nel mercato passeggeri è leader con 1.622 veicoli consegnati ai clienti e una quota dell’11,2 per cento. Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, con 490 immatricolazioni, la quota è pari al 21,5 per cento. Nel mercato dei BEV – 100 per cento elettrici e alimentati a batteria – Peugeot si è classificata al secondo posto tra i veicoli passeggeri e guida il mercato dei veicoli commerciali leggeri.

Il modello più venduto in Portogallo nel mese di luglio è stata la Peugeot 2008 , con un totale di 833 veicoli. Nella Top 10 nazionale rientrano anche altri due modelli Stellantis, la Opel Corsa – in 7a posizione, con 284 veicoli venduti – e la Peugeot 208 , in 8a posizione, con 276 veicoli venduti. Stellantis è focalizzata nel portare avanti il ​​piano Dare Forward 2030 , attraverso il quale mira a diventare il leader indiscusso dell’elettrificazione in Portogallo e nel resto del mondo, raggiungendo il 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e il 50% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa. Vendite di BEV di autovetture e autocarri leggeri negli Stati Uniti entro il 2030.