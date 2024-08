Stellantis aumenta la propria quota di mercato a luglio in Francia e si conferma leader

A luglio, in Francia in un mercato in leggera flessione del -0,3%, Stellantis ha aumentato le vendite del 2,7% e ha guadagnato 0,9 punti di quota di mercato. Il gruppo automobilistico è il numero 1 nel mercato francese VP+LCV, VP, LCV. L’azienda guidata da Carlos Tavares sta compiendo ulteriori forti progressi nel mercato dei veicoli elettrici BEV, con un aumento delle vendite del +40,6 per cento in un mercato in crescita del +1,6%. Con una quota di mercato del 34,2 per cento nel mese, Stellantis è più di 16 punti avanti rispetto al 2° produttore.

Stellantis aumenta la propria quota di mercato a luglio e consolida la propria posizione di leadership in Francia

Stellantis rafforza il suo primo posto nel mercato francese VP+LCV nei primi 7 mesi del 2024,

Peugeot 208 è il veicolo più venduto in Francia, nel mese e cumulativamente in VP+LCV

4 modelli Stellantis (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3) figurano nella top 10 del mercato PC nei primi sette mesi del 2024. L’azienda è numero uno nel mercato francese dei veicoli commerciali leggeri con il 37,4% cumulato per sette mesi al 2024.

Nel complesso, Stellantis rafforza la propria leadership nel mercato dei BEV, molto più avanti rispetto ai principali concorrenti, con un aumento dei volumi di vendita del +47,1 per cento, raggiungendo la quota di mercato del 36,5 per cento, in aumento di +8,7 punti rispetto allo stesso periodo. 2023,

Peugeot E-208 e Fiat 500e nella Top 5 dei BEV (VP+LCV) da inizio anno. La Peugeot E-208 si conferma il veicolo elettrico più venduto nel cumulato 2024 con un incremento del +41,1 per cento in volume rispetto al 2023. Stellantis leader nei veicoli utilitari 100% elettrici con una quota di mercato del 55,2 per cento a luglio 2024 e del 44,9 per cento nei primi 7 mesi del 2024.

Per Christophe Musy, Direttore di Stellantis Francia “ Questi buoni risultati di luglio riflettono l’ottima complementarità dei nostri marchi e dimostrano l’innegabile successo dei nostri recenti lanci commerciali. Nel segmento strategico dei veicoli 100% elettrificati, Stellantis accresce la propria leadership mese dopo mese, anche prima dei numerosissimi lanci dei mesi a venire. I nostri progressi riguardano principalmente il mercato individuale e stiamo iniziando a riconquistare quote di mercato nel mercato delle flotte ”.