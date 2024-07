NX Technologies coopera con Stellantis Italia

NX Technologies, la società dietro la piattaforma di pagamento bezahl.de, ha annunciato una nuova collaborazione con Stellantis Italia. Questa partnership mira a migliorare i processi di pagamento per le vendite dirette attraverso i negozi online. Integrando il loro prodotto nelle piattaforme di e-commerce di Stellantis Italia, i clienti potranno acquistare veicoli in modo facile e sicuro, evitando procedure di pagamento complicate.

NX Tecnologies partnership con Stellantis per ottimizzare i processi di pagamento di Fiat e Citroen

Come primo passo, bezahl.de sarà integrato per l’acquisto della Citroën Ami, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza dei processi di pagamento. Da ora in poi, i pagamenti saranno gestiti sulla piattaforma di Stellantis tramite un link che i clienti potranno utilizzare per pagare direttamente online. I metodi di pagamento tradizionali, come il bonifico bancario, rimarranno comunque disponibili. Questa integrazione non solo migliora l’esperienza di acquisto per i clienti, ma anche la qualità dei dati per Stellantis Italia. L’allocazione diretta dei crediti e dei pagamenti aumenta significativamente l’efficienza della contabilità. Il piano a lungo termine prevede di estendere la collaborazione ad altri modelli e mercati.

“Questa partnership rappresenta un importante progresso sia per NX Technologies che per Stellantis Italia. Siamo entusiasti di collaborare con il primo OEM globale nella vendita diretta. Con questa collaborazione, non solo stiamo avanzando verso l’internazionalizzazione, ma stiamo anche portando noi stessi e l’intera industria automobilistica verso un nuovo standard digitale,” dichiara Lasse Diener, amministratore delegato di NX Technologies.

Paolo Procacci, Country Manager Italia di NX Technologies, ha dichiarato: “La digitalizzazione rappresenta una sfida significativa anche per l’industria automobilistica italiana. Grazie all’integrazione della soluzione di pagamento di NX Technologies, i nostri partner, come Stellantis Italia, possono non solo migliorare la riconciliazione dei pagamenti e accelerare la contabilità finanziaria, ma anche offrire ai loro clienti un’esperienza di pagamento più comoda.”