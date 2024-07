Stellantis Pro One è leader di mercato in 3 regioni: Europa, Sud America e Medio Oriente e Africa

Stellantis ha raggiunto la prima posizione in Europa (EU 30) e ora anche in Sud America e nella regione del Medio Oriente/Africa con la sua divisione di veicoli commerciali, Stellantis Pro One, nella prima metà del 2024. Questo risultato impressionante sottolinea la solida presenza di Stellantis Pro One nei mercati globali e soddisfa gli ambiziosi obiettivi del piano strategico “ Dare Forward 2030 ”.

Gamma di modelli di furgoni Stellantis Pro One completamente rinnovata con dodici modelli in tutti i segmenti

“Questi numeri riflettono la forza della nostra strategia per i veicoli commerciali”, ha affermato Xavier Peugeot, Vicepresidente senior di Stellantis Pro One. “La nostra offensiva di prodotto comprende dodici veicoli rivisitati nelle classi dei furgoni compatti, medi e grandi e continua con il lancio sul mercato del nuovo furgone elettrico Ram ProMaster EV in Nord America e del nuovo pick-up da una tonnellata Fiat Titano in Sud America”. Stellantis Pro One non solo ha ottenuto il primo posto nelle tre regioni sopra indicate, ma anche altri ottimi risultati nella prima metà del 2024:

UE30: Stellantis Pro One è leader di mercato nei veicoli commerciali con una crescita delle vendite del 4% rispetto all’anno precedente e una quota di mercato superiore al 28,5%

Germania: crescita particolarmente notevole con un aumento della quota di mercato di 4 punti percentuali e un aumento delle vendite di oltre il 45%

Leader nel mercato dei veicoli commerciali elettrici a batteria (BEV) con una quota di mercato superiore al 31,9%.

In qualità di leader europeo nel settore dei camper, Stellantis Pro One ha messo in strada circa il 70% dei camper basati sul Fiat Ducato. Presentazione di My Tasks per i veicoli commerciali: uno strumento avanzato per autisti e gestori di flotte per semplificare le attività quotidiane. My Tasks ti consente di modificare i programmi, aumentare la produttività e migliorare il coordinamento all’interno della flotta

Medio Oriente/Africa: Stellantis Pro One è leader di mercato nei veicoli commerciali con una quota di mercato del 22,2% e con una quota di mercato del 30,8% nel segmento dei furgoni. Fiat è al secondo posto nelle vendite di furgoni con una quota di mercato del 16,7%.. Al secondo posto il marchio Fiat con una quota di mercato del 14,3%. Fiat Fiorino è il furgone più venduto con una quota dell’11,1% nelle vendite di furgoni

Sud America: Stellantis Pro One è leader di mercato nelle vendite di veicoli commerciali leggeri, pick-up e furgoni con una quota di mercato rispettivamente del 31,1%, 34,1% e 33,3%.

Tre marchi Stellantis tra i primi cinque marchi nel segmento van: Fiat al primo posto, Peugeot al quarto e Citroën al quinto,

Fiat è leader di mercato nei veicoli commerciali leggeri, pick-up e furgoni con quote di mercato rispettivamente del 23,4%, 27,7% e 17,2% Fiat Strada è il veicolo commerciale leggero e il pick-up più venduto con una quota di mercato rispettivamente del 14,3% e del 19,3% Fiat Fiorino è il furgone più venduto con una quota di mercato del 13,9%. Il nuovo Fiat Titano (segmento D) continua l’offensiva nella classe dei pick-up da una tonnellata

Ram aumenta la propria quota di mercato dei pick-up al 5,9% e scala tre posizioni in classifica, soprattutto grazie al successo del Rampage. Ram Rampage al terzo posto (pickup del segmento C) con una quota di mercato del 19,5% – dopo soli undici mesi dal lancio.

In Brasile, Stellantis Pro One è leader di mercato nei veicoli commerciali leggeri, pick-up e furgoni con una quota di mercato del 46,9%, 47,3% e 44%; due marchi di pick-up nella top five: primo posto per Fiat e quinto posto per Ram; I veicoli commerciali leggeri Fiat sono brand leader con una quota di mercato del 39,7%, Ram è quinta nei pick-up con una quota di mercato del 7,3%, guidata da Rampage

Nord America: Stellantis Pro One con il terzo posto nella regione, Ram è al terzo posto tra i pickup negli Stati Uniti e in Canada. A gennaio, Ram ha presentato il nuovo furgone elettrico Pro Master EV, il primo veicolo completamente elettrico del marchio, e ha annunciato il futuro furgone ProMaster Cargo

India e Asia Pacifico: In Australia, Ram è il numero uno nel segmento dei pick-up superiori alla tonnellata con una quota di mercato del 40%. Stellantis aumenta la quota di mercato dei furgoni in Australia al 6,7% dal 5,8% dello scorso anno.

Il nuovo portafoglio di furgoni Stellantis Pro One, che comprende Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall, è ben posizionato con dodici modelli in tutti i segmenti con elettrificazione di seconda generazione (veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile) e connettività completa per furgoni e pick-up.

La gamma di modelli van di grandi dimensioni è ora equipaggiata con il nuovo motore MultiJet 4.0 e un innovativo cambio automatico a otto rapporti, un’innovazione che sarà molto apprezzata dagli appassionati di questi veicoli. Il motore MultiJet 4.0 estremamente resistente eroga una coppia impressionante di 450 Newton metri: il miglior valore della sua categoria per i grandi furgoni a trazione anteriore. Inoltre, l’avanzato sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito migliora l’affidabilità, le prestazioni e le emissioni. Il cambio automatico a otto rapporti garantisce un’impressionante riduzione del 10% delle emissioni di CO 2 rispetto all’attuale versione automatica, grazie alla sua coppia equilibrata, efficiente e controllata con precisione .