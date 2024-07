Stellantis Cassino: 40 giorni di stop alla produzione

Stellantis Cassino triplica la sua pausa estiva che da due settimane arriva a sei settimane. Questo significa che nella fabbrica in cui vengono prodotte Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio e Maserati Grecale non si lavorerà per 40 giorni. Infatti si riprenderà a lavorare a partire dal 9 settembre. Questo significa che alle tre settimane di ferie si aggiungeranno prima e dopo dei periodi di cassa integrazione per un totale di sei settimane di stop.

Stop di 40 giorni alla produzione di Stellantis Cassino: le ferie estive passano da 2 a 6 settimane

Domani inizierà il blocco delle attività di lastratura e verniciatura. La Cisl ha lanciato un segnale d’allarme nei giorni scorsi. Nei primi sei mesi dell’anno, la produzione di veicoli è scesa sotto le 16.000 unità, registrando un calo di quasi il 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Il confronto con la produzione di Fiat Chrysler Automobiles di sette anni fa è impietoso.

Ricordiamo che la nuova linea di produzione nello stabilimento di Piedimonte San Germano, basata sulla moderna piattaforma Stla Large, è in fase avanzata di realizzazione e darà vita alla nuova generazione di vetture premium del gruppo. Su di essa saranno prodotte le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che faranno il loro debutto rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Sempre sulla stessa piattaforma dal 2027 dovrebbe venire prodotta anche una nuova vettura di segmento E che sorprenderà molto per il suo stile come anticipato dal CEO del Biscione Imparato.