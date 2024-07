Citroen C4 Restyling: sarà questo il suo design?

Citroen C4 Restyling è una delle prossime novità che caratterizzeranno la gamma della casa automobilistica francese. Il modello dovrebbe subire un cambiamento estetico che la renderà maggiormente in sintonia con le ultime novità di Citroen come le recenti C3 e C3 Aircross.

Ecco quale potrebbe essere il design della futura Citroen C4 Restyling il cui debutto è vicino

I primi prototipi di Citroen C4 Restyling, che sono stati avvistati di recente. hanno rivelato un significativo cambiamento nel design del frontale: il nuovo logo ovale sostituirà gli storici Chevron, mentre i fari saranno distanziati dall’emblema del marchio, conferendo alla vettura un aspetto più pulito e lineare. La riorganizzazione dei fari sarà accompagnata dalla semplificazione di alcune delle attuali complessità stilistiche, creando un look più coerente e moderno. Più lievi invece dovrebbero essere le modifiche di lato e al posteriore.

Anche in questo caso si cercherà di rendere l’auto più simile al resto della gamma ed in particolare alle ultime novità. A proposito di Citroen C4 Restyling qui vi mostriamo un render pubblicato dal sito francese Auto-Moto e realizzato dal creatore digitale Julien Jodry che immagina così l’aspetto di questo futuro modello della casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis.

Per quanto riguarda la gamma dei motori non dovrebbero esserci particolari novità. Ricordiamo infine che la presentazione ufficiale del restyling della Citroën C4 è attesa per il Salone di Parigi del prossimo ottobre, con il lancio commerciale del modello previsto per la fine dell’anno o l’inizio del 2025.