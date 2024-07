Fiat premiata 8 volte al Clean Mobility Award 2024

Questo mese Fiat ha molto da festeggiare: mentre ha compiuto 125 anni di storia e tradizione in tutto il mondo, il marchio ha festeggiato anche 3 anni e mezzo al vertice della classifica del mercato brasiliano. Come ciliegina sulla torta di questi suoi risultati, Fiat è stata la più grande vincitrice del Clean Mobility Award 2024, essendo stata premiata in otto diverse categorie e dimostrando la forza della line-up.

Fiat che ha mantenuto la leadership assoluta in Brasile per tre anni e mezzo è stata premiata in otto diverse categorie

La leadership nei diversi segmenti è rappresentata nei premi e Fiat è stata vincitrice con il pickup Strada, nella categoria Small Pickup, poiché il motore 1.3 Firefly dimostra la più alta efficienza nei consumi energetici tra i concorrenti, con 1,56 MJ/km. Allo stesso modo, Toro è stato il vincitore tra i Compact Diesel Pickup, con il 2.0 turbodiesel che registra 2,33 MJ/km.

Tra i SUV, si registra la vittoria in tre categorie. Fiat Pulse ha fatto doppietta nelle categorie SUV Entry 1.0, con un motore Turbo 200 che fa registrare 1,64 MJ/km di consumo energetico, e nella categoria SUV Entry Above 1.0, con un motore 1.3 Firefly che registra 1,58 MJ/km. Tra i Suv Compatti 1.0 ha vinto la Fastback con motore Turbo 200 e 1,65 MJ/km.

Ad arricchire ulteriormente la pluripremiata gamma, Fiat Argo è stata la Compact Hatch over 1.0 con il miglior risultato, grazie al motore 1.3 Firefly che ha prodotto 1,60 MJ/km. In un altro segmento, la Cronos è stata vincitrice nella categoria Berlina Compatta oltre 1.0, con lo stesso 1.3 Firefly e 1,50 MJ/km.

Infine, a dimostrazione della versatilità della gamma e delle diverse ed efficienti motorizzazioni, Fiat è risultata vincitrice anche in un segmento di punta: quello dei veicoli commerciali leggeri, con il Fiorino, equipaggiato con il 1.4 Evo Flex, che ha raggiunto 1,81 MJ/km.

Promosso da Agência Autoinforme, il Clean Mobility Award mira a incoraggiare le case automobilistiche e gli importatori a offrire auto e veicoli commerciali leggeri più efficienti e ad avvisare i consumatori verso veicoli più puliti ed efficienti, e in questo senso Fiat è stata la grande paladina.

Il risultato si basa sui dati pubblici disponibili dal Programma brasiliano di etichettatura dei veicoli di Inmetro, data di base di marzo 2024, che considera 35 marchi e 975 modelli/versioni, nei settori elettrico, plug-in, ibrido, flessibile, benzina e diesel.

In linea con l’obiettivo di guidare la decarbonizzazione e lo sviluppo locale di una mobilità pulita, sostenibile e accessibile, Stellantis ha anche partecipato a un dibattito durante l’evento, rappresentato da João Irineu Medeiros, Vice Presidente degli Affari Regolatori per l’America meridionale.