Fiat Pulse ha registrato nella prima metà di luglio una crescita delle vendite del 18% in Brasile

Nel mese di luglio, la Fiat Pulse ha registrato un notevole aumento delle vendite in Brasile. Questo SUV del marchio italiano si è distinto nel mercato nazionale, offrendo sei diverse versioni con prezzi che vanno da R$104.990 a R$151.990. I principali concorrenti del SUV di Fiat includono la Renault Kwid, la Volkswagen Nivus e la Caoa Chery Tiggo 5X.

Crescono le vendite di Fiat Pulse nella prima metà di luglio rispetto allo scorso mese di giugno

Secondo i dati di Fenabrave, la Fiat Pulse ha venduto 1.531 unità nel mese di luglio, segnando un aumento dell’18,2 per cento rispetto a giugno. Il modello ha registrato le sue migliori prestazioni nel mese di aprile di quest’anno, con 3.539 unità vendute. Nel complesso, sono state già vendute 19.634 unità di questo modello nel corso dell’anno.

Nella classifica generale dei SUV più venduti in Brasile, al primo posto si trova l’Hyundai Creta con 3.017 unità vendute. Questo SUV ha ridotto il numero di versioni disponibili a sei, offrendo anche tre varianti di motore e un ampio bagagliaio con capacità di 422 litri. Al secondo posto c’è la VW T-Cross, che ha venduto 2.948 unità. La Volkswagen T-Cross del 2025 è attualmente disponibile sul mercato con tre opzioni di finitura.

Sebbene Fiat Pulse sia rimasta indietro rispetto ad alcuni concorrenti, nel 2023 ha venduto 45.808 unità, posizionandosi al ventunesimo posto nella classifica generale. D’altro canto, la Volkswagen T-Cross ha guidato il segmento, raggiungendo 72.448 unità vendute, seguita da vicino dalla Chevrolet Tracker, che ha registrato 66.651 unità vendute.

Fiat Pulse 2025 continua a offrire tre opzioni di allestimento meccanico. Innanzitutto, per i consumatori che cercano un’opzione più conveniente, il modello è dotato del motore 1.3 Firefly. Questo motore eroga una potenza di 98 CV con alimentazione a benzina e 107 CV con etanolo, oltre ad una coppia di 13,2 kgfm con benzina e 13,7 kgfm con etanolo.

Le versioni più sofisticate della Fiat Pulse sono invece dotate di un motore 1.0 turbo. Questo motore fornisce una potenza di 125 CV con benzina e 130 CV con etanolo, insieme ad una robusta coppia di 20,4 kgfm. Inoltre, questo motore è accoppiato ad un cambio CVT a sette rapporti, distinguendosi come il motore 1.0 turbo più potente disponibile sul mercato brasiliano.

In termini di prestazioni, la Fiat Pulse dotata di motore turbo dimostra una notevole agilità. Raggiunge una velocità massima di 189 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 9,4 secondi. Pertanto, queste prestazioni lo pongono davanti a molti dei suoi concorrenti diretti sul mercato. A titolo di confronto, il modello Nivus, ad esempio, registra un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi.

Spicca infine la variante Abarth della Fiat Pulse 2025. Questa è l’unica opzione equipaggiata con un motore turbo da 1,3 litri, che eroga una potenza di 185 CV e una coppia consistente di 27,5 kgfm. Di conseguenza, le prestazioni del SUV sono impressionanti, con la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi.

Per quanto riguarda le dimensioni della Fiat Pulse 2025, il SUV ha una lunghezza di 4.099 mm. Inoltre, la larghezza è di 1.774 mm e il passo misura 2.532 mm. Per quanto riguarda l’altezza, la vettura è di 1.576 mm, mentre l’altezza da terra è di 190 mm. Il peso della Fiat Pulse è di 1.187 kg.