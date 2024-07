Alfa Romeo richiama 9.037 modelli Giulia e Stelvio per etichetta pneumatici errata

Stellantis sta richiamando negli Stati Uniti circa 9.037 unità di veicoli Alfa Romeo Giulia dal 2017 al 2024 e Alfa Romeo Stelvio dal 2021 al 2024. Le informazioni sulla pressione e sulle dimensioni degli pneumatici sulla targhetta degli pneumatici e sulle etichette del produttore sono errate. Pertanto, questi veicoli non sono conformi ai requisiti del Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) n. 110, “Selezione degli pneumatici e dei cerchi”.

Etichetta pneumatici errata: richiamate negli USA oltre 9 mila unità di Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Informazioni errate sugli pneumatici possono portare a pneumatici sgonfi o di dimensioni non corrette, aumentando il rischio di incidenti. I concessionari applicheranno gratuitamente le targhette per pneumatici corrette e le etichette sovrapposte del produttore alle unità di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio.

Il 25 marzo 2024, Stellantis Europe SpA ha aperto un’indagine su una potenziale non conformità relativa alle informazioni riportate sulle targhette degli pneumatici di Alfa Romneo Giulia e alfa Romeo Stelvio. Dal 25 marzo 2024 al 5 giugno 2024, il reparto Customer Experience (“CX”) di Stellantis Europe ha esaminato i dati di produzione e i registri degli impianti di assemblaggio e ha stabilito che alcuni veicoli erano stati costruiti con un’etichetta dei pneumatici e/o un’etichetta del produttore che riportavano valori di pressione nominale dei pneumatici errati e/o dimensioni dei pneumatici errate.

Il 20 giugno 2024, Stellantis Europe SpA ha riconosciuto che la targhetta degli pneumatici e/o l’etichetta del produttore di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio riportavano informazioni errate su alcuni veicoli, con conseguente potenziale non conformità alla norma FMVSS n. 110. Il 27 giugno 2024, Stellantis Europe SpA ha deciso, tramite il Comitato per la regolamentazione dei veicoli, di effettuare un richiamo volontario per motivi di sicurezza dei veicoli interessati.

Le lettere di notifica ai proprietari di queste unità di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio dovrebbero essere inviate per posta il 22 agosto 2024. I proprietari possono contattare il servizio clienti di FCA US, LLC al numero 1-800-853-1403. Il numero di FCA US, LLC per questo richiamo è 81B. I proprietari possono anche contattare la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) al numero 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153) o visitare il sito www.nhtsa.gov.