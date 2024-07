Fiat Topolino: richiamata in officina per togliere le bandierine tricolore

Le prime unità di Fiat Topolino consegnate ai clienti in Italia sono state richiamate in officina da Fiat che rimuoverà le bandierine tricolore dalla carrozzeria della microcar elettrica per spegnere qualsiasi polemica con il governo dopo il sequestro di 134 unità al porto di Livorno da parte della Guardia di Finanza avvenuto nei mesi scorsi proprio per via di queste bandierine.

Richiamate tutte le Fiat Topolino consegnate per rimuovere le bandierine tricolore dalla carrozzeria

Fiat ha chiesto ai suoi clienti di riportare le proprie Fiat Topolino in officina dove gratis sarà tolto il tricolore. Ricordiamo che la vettura viene prodotta a Kenitra in Marocco e dunque secondo la Guardia di Finanza il tricolore sulla carrozzeria poteva ingenerare confusione nei consumatori sul luogo di provenienza di questa vettura. Fiat ha precisato che i clienti non saranno obbligati ma che questo sarà un semplice consiglio.

Nella lettera di richiamo inviata Fiat scrive: ” Gentile Cliente, La informiamo che Fiat ha recentemente intrapreso un’iniziativa che potrebbe riguardare la sua Fiat Topolino. Sulle fiancate del veicolo, vicino alle portiere, sono stati applicati due piccoli adesivi raffiguranti la bandiera italiana. A causa di alcuni recenti equivoci, siamo disponibili a rimuovere questi adesivi a nostre spese. Le basterà recarsi presso il suo riparatore autorizzato Fiat. Se ha già venduto la vettura, la preghiamo di comunicarci nome e indirizzo del nuovo proprietario. Cordiali saluti, Fiat.”

Ricordiamo che questa diatriba con il governo era scoppiata a seguito del nome Milano per il nuovo SUV compatto di Alfa Romeo con il Biscione che alla fine ha deciso di cambiare in maniera piuttosto clamorosa il nome del suo modello che adesso infatti è stato chiamato Alfa Romeo Junior. Le polemiche poi sono proseguite con la Fiat Topolino e dunque adesso Fiat con questa mossa spera di risolvere tutti i problemi e chiudere definitivamente la questione.