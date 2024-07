Stellantis introduce nella sua gamma SUSTAINera Recycle il primo lubrificante motore sostenibile

Stellantis continua a guidare la trasformazione nel settore automobilistico, essendo il primo produttore di automobili a promuovere l’economia circolare nello sviluppo di lubrificanti, introducendo un lubrificante premium e sostenibile, in linea con il suo impegno per la responsabilità ambientale. Disponibile in Europa, Quartz EV3R 10W-40 arricchisce la gamma di prodotti SUSTAINera Recycle recentemente lanciata all’ultimo evento dell’International Automotive Recycling Congress (IARC) il 19 giugno 2024.

Questo progetto è un ulteriore esempio dell’impegno di Stellantis e TotalEnergies Lubrifiants verso l’economia circolare

Le strategie di Economia Circolare di Stellantis ‘4R’ (Reman, Repair, Reuse, Recycle) e di TotalEnergies Lubrifiants ‘3R’ (Reduce, Reuse, Regenerate) per la gestione responsabile dei prodotti a fine vita e dei rifiuti che ne derivano, sono confluite nel co-branding TotalEnergies Lubrifiants – SUSTAINera del primo lubrificante sostenibile sul mercato realizzato con oli base rigenerati premium: Quartz EV3R 10W-40. Un olio rigenerato è un olio esausto che ha subito un processo di raffinazione per ripristinarne qualità e prestazioni.

Per il lubrificante Quartz EV3R 10W-40, il team di ricerca e sviluppo di TotalEnergies Lubrifiants ha creato un olio motore sintetico di alta qualità e innovativo, formulato con oli base rigenerati di alta qualità al 100%, conforme agli standard qualitativi SUSTAINera, che soddisfa i requisiti prestazionali di molti altri produttori di automobili e offre le stesse prestazioni di un equivalente basato su oli vergini. Il lubrificante Quartz EV3R 10W-40 riduce l’usura fino al 46% rispetto ai limiti di usura del settore e migliora la pulizia del pistone fino al 20% rispetto alla formulazione di olio base vergine.

Quartz EV3R 10W-40 ha un’impronta di carbonio fino al 50% inferiore rispetto alla precedente generazione di Quartz 7000 10W-40, sul perimetro dalla culla al cancello. Utilizza oli esausti di alta qualità provenienti da varie fonti in un approccio puramente Circular Economy ed Eco-Designed. La confezione allinea questi valori, con bottiglie da 1 litro e 5 litri realizzate al 50% in plastica riciclata e riciclabili al 100%.

Questo nuovo olio è compatibile sia con motori a benzina che diesel per veicoli dei marchi Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall con il riferimento PSA B71 2300 ed è approvato da molti altri produttori. È disponibile in Europa in tutti i punti vendita abituali (rete Stellantis, supermercati, centri auto, ecc.). Sono in corso nuovi sviluppi tecnici per ampliare e completare l’offerta di lubrificanti SUSTAINera.

Alison Jones, Senior Vice President Global Circular Economy, ha affermato: “Nell’ambito dell’impegno di Stellantis per la sostenibilità, questo lubrificante approvato dal produttore in partnership con TotalEnergies Lubrifiants è un ulteriore esempio della nostra innovazione per un futuro migliore. Come parte della nostra gamma SUSTAINera di prodotti post-vendita per l’automotive, sfrutta i principi dell’economia circolare consentendo la rigenerazione e il riutilizzo dei rifiuti dell’industria automobilistica”.

Pierre Duhot, Senior Vice President of Lubricants and Specialities di TotalEnergies ha affermato: ” TotalEnergies Lubrifiants ha una partnership di lunga data con Stellantis. Siamo quindi molto orgogliosi di lanciare Quartz EV3R 10W-40, il primo prodotto della gamma Quartz EV3R, in stretta collaborazione con SUSTAINera. Siamo anche molto fiduciosi sugli sviluppi futuri in seguito alla nostra recente acquisizione di Tecoil, un’azienda finlandese specializzata nella produzione di oli base rigenerati (RRBO) di altissima qualità”.