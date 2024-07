Fiat Grande Panda è stata ufficialmente svelata: i prezzi partiranno da meno di 20.000 euro

Fiat ha deciso di festeggiare in grande stile il suo 125° anniversario. Nell’ambito dell’evento “Smiling for the Future” che si è svolto a Torino, il leggendario e popolare marchio automobilistico ha presentato al mondo intero tutta una serie di nuovi prodotti. Uno degli “highlight” dell’evento svoltosi al Lingotto è stata nientemeno che la nuova Fiat Grande Panda. Circa un mese fa FIAT ha svelato le prime immagini e dettagli della nuova vettura. Ora, dopo una breve attesa, sono state rese pubbliche le altre informazioni su un modello globale chiamato a giocare un ruolo da protagonista nell’ambizioso processo di elettrificazione in cui l’azienda si è imbarcata.

È stata presentata ufficialmente la nuova Fiat Grande Panda: il piccolo SUV sarà disponibile in versione ibrida ed elettrica

La nuova Fiat Grande Panda, vanta un design completamente italiano. Il veicolo è stato creato nel Centro Stile FIAT di Torino e mostra chiaramente l’influenza della prima generazione della Panda. Competendo nel segmento dei B-SUV per dimensioni, la Grande Panda presenta tutti gli elementi tipici di un SUV: paraurti in plastica per proteggere la carrozzeria inferiore, barre del tetto e un’elevata altezza da terra. Monta cerchi in lega da 17 pollici e i fari hanno un design distintivo. Inoltre, la scelta di colori per la carrozzeria comprende sette opzioni diverse. Il progetto, secondo il marchio, poggia su tre pilastri fondamentali: design italiano, piattaforma globale e rilevanza locale. Con il lancio della nuova Grande Panda, FIAT assicura di fare il suo ritorno sul mercato globale.

Fiat Grande Panda introduce un concetto innovativo: una piattaforma multi-energia versatile, con un design distintamente italiano, progettata per adattarsi alle esigenze globali dei clienti. Questo nuovo modello segna un passo importante per FIAT, passando dalla produzione locale a una presenza globale. Grazie alla sua semplicità d’uso e alle soluzioni intelligenti, è la prima Panda della storia a entrare nel segmento B, migliorando l’esperienza di guida per i clienti FIAT in tutto il mondo.

Una delle caratteristiche più innovative è il cavo di ricarica a spirale, che rende l’esperienza di ricarica estremamente comoda e ordinata. Il Fiat Grande Panda è il primo veicolo sul mercato a integrare un cavo di ricarica che supporta fino a 7 kW di corrente alternata. Questo cavo a spirale si trova in un alloggiamento speciale sotto il cofano, risparmiando spazio nel bagagliaio e facilitando l’uso quotidiano grazie alla sua gestione pulita, evitando il disordine dei cavi tradizionali.

Il processo di utilizzo è semplice: basta aprire il coperchio, estrarre il cavo e collegarlo alla stazione di ricarica. Alla fine della carica, il cavo a spirale si ripone facilmente nel suo alloggiamento grazie alla sua forma ergonomicamente progettata. Come l’iconica Panda degli anni ’80, che ha rivoluzionato il concetto di automobile per oltre quattro decenni, il Fiat Grande Panda mantiene un’immagine fresca e caratteristiche sorprendenti, con un uso innovativo e intelligente dello spazio.

Fiat Grande Panda si distingue nel segmento B per le sue dimensioni compatte: 3,99 metri di lunghezza, 1,57 metri di altezza e 1,76 metri di larghezza, al di sotto della media del segmento. Questa compattezza non compromette la capacità di carico, grazie a un bagagliaio di 361 litri e vani portaoggetti anteriori che offrono un totale di 13 litri di spazio ben organizzato.

Fiat Grande Panda si rivela la scelta ideale per le famiglie e la mobilità urbana contemporanea, in grado di trasportare comodamente fino a 5 persone. Il design iconico e ironico, che incarna l’anima italiana del veicolo, è caratterizzato da una combinazione di linee strutturate e superfici morbide ma audaci, con robusti passaruota in evidenza. Elementi distintivi come le piastre paramotore anteriori e posteriori in argento, finiture dei montanti in nero lucido, vetri oscurati e cerchi in lega da 17″ diamantati con coprimozzi FIAT dal design a X, rendono l’auto ancora più attraente e moderna.

Un omaggio alla classica Panda è rappresentato dalle lettere in bassorilievo con marchio 3D sulle portiere, che riflettono l’ambiente circostante e valorizzano la parte inferiore della fiancata. La Grande Panda è disponibile in sette colori vivaci: rosso, bianco, nero, verde, marrone, blu e giallo, in linea con l‘iniziativa “No Grey”. All’interno, la pista del Lingotto ha ispirato alcuni elementi di design, come la plancia e la cornice in policarbonato che ospita il cluster da 10” e la radio digitale da 10,25″, conferendo agli interni un look unico ed evocativo.

Particolare attenzione è stata posta all’ottimizzazione degli spazi, utilizzati in modo intelligente: ad esempio, sono 13 i litri di vano portaoggetti nella plancia, di cui 3 litri concentrati in un solo vano, lasciando l’imbarazzo della scelta per stivare gli oggetti: una soluzione semplice e geniale, tipica dei modelli FIAT, che richiama l’intramontabile plancia “tascabile” della Panda degli anni ’80.

La prima della nuova famiglia FIAT sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida. Con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW, la Grande Panda elettrica offre oltre 320 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, rendendola il veicolo perfetto sia per l’uso quotidiano in città che per i viaggi del fine settimana.

Per quanto riguarda i prezzi non sono stati ancora comunicati ufficialmente ma si dovrebbe partire da meno di 20 mila euro per la versione ibrida e meno di 24 mila per quella elettrica.