Alfa Romeo partner del Targa Florio Australian Tribute

Alfa Romeo Australia sta collaborando con l’organizzazione del Targa Florio Australian Tribute, nella veste di vero e proprio partner. L’evento comprende tre categorie, le auto d’epoca dal 1906 al 1976, le Ferrari prodotte dal 1977 e le supercar del 1990. Questa è solo la seconda volta che l’evento si svolge fuori dall’Italia. Victoria ospita l’evento che attraversa aree come Gippsland, The Yarra Valley e Dandenong Ranges, Phillip Island, The Mornington Peninsula, Geelong e, naturalmente, The Great Ocean Road. Il tributo alla Targa Florio si svolgerà dal 28 novembre al 2 dicembre.

John Caniglia, direttore del Targa Florio Australian Tribute, ha dichiarato: “Alfa Romeo è uno dei marchi più iconici del mondo che ha reso la Targa Florio la migliore espressione del motorsport italiano. Siamo orgogliosi di collaborare con un marchio sinonimo di passione, emozione e un’esperienza di guida esaltante. La storia di Alfa Romeo con Targa Florio risale al 1923, quando il pilota Ugo Sivocci dipinse un “Quadrifoglio” sul davanti della sua Alfa Romeo RL Targa Florio per cercare di contribuire a rompere la sua corsa di secondi posti. Sivocci ha poi vinto l’evento di quell’anno. Ora a distanza di 95 anni quel simbolo appare sulla Giulia Quadrifoglio e sul SUV Stelvio Quadrifoglio. Quest’ultimo farà il suo debutto all’evento come auto da corsa ufficiale.

“Siamo orgogliosi del ricco patrimonio di corse Alfa Romeo ed entusiasti di celebrare la sua storia con la Targa Florio nell’Australian Tribute di quest’anno, rafforzando ulteriormente i legami tra i grandi veicoli del Biscione del passato e quelli in costruzione oggi”, ha detto il CEO di Fiat Chrysler Automobiles in Australia Steve Zanlunghi ha detto. “Il Targa Florio Australian Tribute è lo sfondo perfetto per far debuttare il nuovissimo SUV Stelvio Quadrifoglio ad alte prestazioni, in vendita in Australia a breve”.