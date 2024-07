Stellantis fa progressi in Europa nel mercato globale ed elettrificato nel primo semestre

Stellantis ha registrato un aumento dei volumi (PC e LCV) dello 0,9 per cento nell’UE29 durante la prima metà del 2024, raggiungendo una quota di mercato del 18,2 per cento. Particolarmente positivi i risultati dei marchi Citroën, Dodge, Jeep e Lancia, che hanno registrato un aumento delle vendite rispetto allo scorso anno. Dall’inizio dell’anno il produttore è al primo posto in Francia, Italia e Portogallo.

Stellantis è numero 1 in Francia, Italia e Portogallo a giugno e nei primi sei mesi dell’anno

In Francia, Stellantis detiene una quota di mercato superiore al 30 per cento, con quattro modelli (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3) nella top 10. L’Italia ha visto le sue vendite aumentare dell’1 per cento, per raggiungere una quota di mercato del 33 per cento: cinque modelli nella top 10 di giugno, tra cui Fiat Panda, Citroën C3, Lancia Ypsilon, Fiat 500 e Jeep Avenger, il Suv più venduto in Italia. In Germania, le vendite sono aumentate di quasi il 24 per cento, con la maggior parte dei marchi che hanno registrato una crescita a doppia cifra rispetto allo scorso anno e hanno aumentato la propria quota di mercato al 14 per cento. Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda e Slovenia hanno tutte registrato una crescita a doppia cifra delle vendite.

Stellantis Pro One è il numero 1 nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato superiore al 28,5 per cento con una crescita dei volumi del 4 per cento nei primi sei mesi. In Germania questa crescita è particolarmente notevole, con un aumento di 4 punti della quota di mercato e un aumento delle vendite del 44 per cento.

“Sosterremo la nostra crescita cogliendo le opportunità e affrontando i venti contrari”, ha affermato Uwe Hochgeschurtz, Direttore delle operazioni di Wider Europe. “Grazie alla nostra forte posizione di mercato, alle partnership strategiche e al solido portafoglio di prodotti, entriamo nella seconda metà dell’anno con un forte slancio. Siamo entusiasti per i mesi a venire, motivati dallo spirito combattivo del nostro team e da nuovi interessanti prodotti – come previsto quest’anno nel nostro piano strategico D are Forward 2030 – per continuare a crescere in Europa”.

Stellantis ha registrato una crescita costante nel mercato LEV, guidata dalla sua ampia offerta di nuovi modelli BEV, PHEV e MHEV. La quota di mercato dei veicoli elettrici nell’UE29 si è attestata al 13,3 per cento cumulato nel primo semestre mentre in Francia i volumi sono aumentati di oltre il 48 per cento, con la Peugeot E-208 l’auto elettrica più venduta nel periodo. A giugno, le vendite di BEV sono aumentate del 19 per cento in Italia, supportate dagli incentivi governativi, e del 16 per cento nel Regno Unito, con una quota di mercato in aumento di 1,1 punti rispetto allo scorso anno.

La Business Unit Veicoli Usati di Stellantis ha registrato una crescita sostanziale negli ultimi sei mesi, con i mercati del G10 tra cui Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna che hanno mostrato un forte aumento delle vendite a due cifre rispetto allo scorso anno.