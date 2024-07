Alfa Romeo svela i segreti della nuova Junior Veloce da 280 CV

Alfa Romeo spalanca i cancelli del suo storico circuito di prova di Balocco (provincia di Vercelli), per una giornata di test pre-omologativi della nuova Alfa Romeo Junior Veloce 100% elettrica. Questa esclusiva anteprima dinamica consentirà agli addetti ai lavori del settore di mettere alla prova la prima auto elettrica compatta del marchio sullo stesso asfalto di alcuni dei modelli più famosi del marchio, oltre a fornire approfondimenti esclusivi sul processo di sviluppo dell’attesissima Junior Veloce 280.

Con un peso di 1.590 chilogrammi, la nuova Alfa Romeo Junior Veloce è uno dei modelli più leggeri del segmento

L’iconico Balocco Proving Ground è stato completato nel 1962 e da allora è stato utilizzato per lo sviluppo dinamico e la convalida di tutte le auto da strada Alfa Romeo. È anche la sede del team “Alfa Corse”, che ha utilizzato la struttura di prova per mettere a punto i famosi modelli del marchio negli sport motoristici, tra cui le sue auto da corsa di Formula Uno, DTM e Super Turismo. È qui che il team di ingegneri italiani Alfa Romeo ha sviluppato la nuova Junior e saranno presenti durante questo evento unico per supportare i test dinamici della nuova Junior Veloce 280.

L’Alfa Romeo Junior Veloce è una piccola auto che incarna davvero lo spirito sportivo del marchio. Con un perfetto bilanciamento del peso, dinamiche di guida di prima classe, soluzioni tecnologiche avanzate e una bellezza senza tempo, la nuova Junior è una vera Alfa Romeo. La versione Veloce da 280 cv eleva queste caratteristiche ai massimi livelli con un’agilità leader del segmento e una maneggevolezza su strada migliore della categoria.

Tutto questo è reso possibile da due aggiunte in anteprima mondiale per la Junior Veloce: il nuovo motore elettrico da 280 CV/207 kW e l’ultimo differenziale autobloccante meccanico Torsen ‘D’. Come ammiraglia della gamma Junior, la Veloce 280 beneficia anche dello sterzo più rapido del segmento (con un rapporto di 14,6), che è stato appositamente calibrato per migliorare l’eccezionale tenuta di strada della vettura. Inoltre, le sospensioni sono state abbassate di 25 mm e le barre antirollio sono state ricalibrate. Infine, l’impianto frenante include dischi da 380 mm all’anteriore con pinze monoblocco a 4 pistoncini, mentre i cerchi in lega da 20′ presentano pneumatici su misura sviluppati per veicoli elettrici ad alte prestazioni.

La nuova Junior Veloce coniuga un’esperienza di guida coinvolgente con una notevole efficienza e facilità d’uso. Con una lunghezza di poco più di 4 metri e un diametro di sterzata di 10,5 metri, la Junior è compatta, maneggevole e ideale per la città. Nonostante le dimensioni, l’interno è spazioso e può ospitare comodamente quattro adulti e i loro bagagli, grazie a un bagagliaio da 400 litri, leader del segmento. La praticità è ulteriormente migliorata da uno speciale vano portaoggetti sotto il cofano per il cavo di ricarica.

Con un peso a vuoto di soli 1.560 kg, la nuova Junior Veloce pesa circa 200 kg in meno rispetto ai suoi concorrenti più prossimi, il che le conferisce un vantaggio significativo in termini di efficienza. Un pacco batteria agli ioni di litio compatto contribuisce in modo significativo alla bassa massa dell’auto, mentre la “coda tronca” tipica del marchio e le prese d’aria anteriori asimmetriche aiutano a ridurre sia la resistenza aerodinamica che il consumo di energia.

Inoltre, Junior garantisce la migliore esperienza di guida sia in città che su percorsi misti, senza mai rinunciare alla massima praticità. È inoltre dotato di uno specifico suono di guida elettrica (udibile solo all’interno dell’abitacolo) per una migliore sensazione di accelerazione e decelerazione, oltre a un sistema di routing EV per una guida automatica e senza preoccupazioni del conducente quando è necessaria una ricarica.

Per la prima volta in assoluto, Alfa Romeo mette a disposizione l’accesso al circuito ‘Langhe’ di Balocco, il celebre tracciato di oltre 20 km che riproduce fedelmente i percorsi misti collinari tipici del territorio piemontese, dichiarato nel 2014 Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Questo circuito impegnativo e collinare è pieno di curve che emulano alcune delle strade più impegnative e divertenti della regione, rendendolo il luogo perfetto per testare il nuovo differenziale autobloccante Torsen ‘D‘. Sviluppato per garantire un comportamento lineare e una maneggevolezza precisa, assicura che la Junior Veloce sia una delle auto più dinamiche e coinvolgenti del suo segmento.

Inoltre, la sezione “Special Pavings” del circuito di Balocco dimostra il comfort e il controllo della nuova Junior nella guida di tutti i giorni. Costellate di dossi, buche, binari del tram, ciottoli e gradini, queste superfici impegnative consentono alla nuova Junior di evidenziare la sua raffinatezza migliore della categoria.

Sebbene la nuova Junior non sia stata realizzata per essere guidata in pista, il suo team di ingegneri italiani l’ha guidata ampiamente in queste condizioni per convalidarne potenza, agilità e tenuta di strada. Questo è il posto ideale per scoprire la velocità in curva e la trazione eccezionale della Junior, migliorata dal nuovo differenziale antislittamento Torsen ‘D’.

Sviluppato appositamente per la nuova Junior, questo dispositivo riduce al minimo il sottosterzo e aumenta la stabilità della vettura in curva, aiutato dalla risposta rapida e leader della categoria a 1 Hz dell’assale anteriore. Inoltre, l’assale posteriore segue con precisione la traiettoria della linea di curva prevista dalla vettura con un angolo di deriva quasi nullo. Inoltre, la risposta immediata agli input dello sterzo, sia in entrata che in uscita da una curva, crea l'”effetto motociclista”, offrendo una sensazione di piena sinergia tra il guidatore e il veicolo.

Questa opportunità unica consentirà alla Junior di essere messa alla prova nelle condizioni più difficili, mentre gli ospiti avranno anche modo di conoscere il team di ingegneri italiani coinvolti in progetti straordinari come la 8C, la 4C, la Giulia e la Stelvio nelle loro versioni Quadrifoglio, comprese le Giulia GTA e GTAm.

La nuova Junior Veloce si distingue per il suo esclusivo badge Progresso, la livrea bicolore (tetto e carrozzeria neri con accenti rossi), i vetri oscurati posteriori, i fari Full LED Matrix adattivi e i cerchi in lega “Venti” da 20″. I proprietari possono personalizzare ulteriormente la propria auto con calotte degli specchietti retrovisori nere, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria e il logo del Biscione sul montante C. Oltre all’esclusiva finitura bicolore, la nuova Junior Veloce può essere ordinata in uno dei sei colori di carrozzeria disponibili: Bianco Sempione, Nero Tortona, Rosso Brera, Blu-Oro Navigli, Acciaio Arese e Avorio Scala.

Lo stesso fascino sportivo e la stessa attenzione italiana ai dettagli si ritrovano negli interni della nuova Junior Veloce. Tra le caratteristiche di spicco ci sono l’uso dei materiali più pregiati e il posizionamento di tutti i comandi alla portata del conducente, come dimostra il cruscotto con uno schermo TFT da 10,25′ completamente digitale al centro e un touchscreen da 10,25′ al centro della plancia.

Per la nuova Junior Veloce sono presenti anche raffinati sedili Spiga con rivestimento in tessuto nero/rosso/ecopelle ed effetto ‘scudo’. Il sedile del conducente è inoltre dotato di regolazione elettrica e funzione massaggio, mentre per la plancia, che include anche inserti di rifinitura tagliati al laser, sono utilizzati materiali soft-touch. Altrove, sono presenti un bracciolo centrale anteriore, uno spazio per riporre lo smartphone e due portabicchieri nel tunnel centrale. L’attenzione ai dettagli è ulteriormente dimostrata dall’elegante e distintiva illuminazione interna a 8 colori che caratterizza le bocchette dell’aria, il tunnel centrale e l’iconico quadro strumenti Telescope.

In termini di tecnologia, la dotazione di serie comprende la connessione wireless per Apple CarPlay e Android Auto, la suite Alfa Connected Services, un impianto audio con quattro altoparlanti e due porte USB nella parte anteriore. New Junior è ineguagliabile anche per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, come dimostrano i sistemi Lane Assist, Adaptive Cruise Control e Driver Attention Alert, mentre ulteriore comfort è garantito dal freno di stazionamento elettronico, dai sensori di parcheggio posteriori, dal climatizzatore e dal selettore DNA.

Completano la dotazione di serie tappetini su misura, un pianale del bagagliaio regolabile in altezza su tre livelli e un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW. Infine, sono disponibili due pacchetti per personalizzare ulteriormente la Junior Veloce. Il pacchetto Technology include guida autonoma di livello 2, portellone elettrico vivavoce, fari LED Matrix e navigazione connessa con assistente virtuale. In alternativa, il pacchetto Sport (solo per gli interni) offre un volante in pelle e Alcantara e gli esclusivi sedili Sabelt Corsa rivestiti in pelle scamosciata nera/rossa.