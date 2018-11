Militem JIII: un’esclusiva Jeep Wrangler realizzata per il pianista Davide Locatelli

Militem, una nota società che trasforma modelli di serie di Jeep e di altre case automobilistiche americane, ha deciso di realizzare una versione molto particolare della Jeep Wrangler per il pianista Davide Locatelli.

In particolare, è stato realizzato ad hoc un esemplare di Militem JIII per il popolare musicista che recentemente ha pubblicato l’album Numb rivisitando il celebre brano dei Linkin Park e in onore del cantante Chester Bennington recentemente scomparso.

Militem JIII: ecco il fuoristrada personalizzato per il musicista Davide Locatelli

Il Militem JIII, come già detto, è basato sull’iconico fuoristrada del marchio automobilistico americano ma questo propone una carrozzeria completamente nera con interni artigianali in cuoio. Oltre a questo, la vettura è stata personalizzata seguendo le indicazioni del pianista bergamasco.

Il fuoristrada di Davide Locatelli è la versione top della serie Militem su base Jeep Wrangler. Di quest’ultimo sono stati mantenuti soltanto il telaio e i longheroni. Le modifiche effettuate dal marchio premium, invece, le troviamo su parafanghi maggiorati, pneumatici da 35″, cerchi in lega da 17″ o da 20″ neri e cofano Performance con prese d’aria. Presente anche un sistema di scarico doppio.

L’abitacolo, invece, vede la presenza di nuovi sedili in pelle pregiata con una plancia centrale lavorata a losanghe e con cuciture nere. Lo stemma Militem è presente sul battitacco d’accesso alle portiere, sul volante e sulle leve del cambio.

Il Militem JIII su base Jeep Wrangler può essere scelto sia in versione a 3 porte che a 5 porte e inoltre tutte possono essere convertite in cabrio tramite l’accessorio Soft Top. Non manca un sistema di infotainment UConnect e un impianto audio premium Alpine con 6 altoparlanti da ben 460W di potenza.

Sotto al cofano dell’esclusivo fuoristrada è presente un motore CRD a 4 cilindri da 2.8 litri che eroga una potenza di 200 CV e 460 nm di coppia massima abbinato a una trasmissione automatica a 5 velocità. In alternativa, è possibile scegliere il propulsore Pentastar V6 da 3.6 litri che eroga 284 CV di potenza e può essere abbinato a un cambio automatico o manuale a 6 rapporti. Un’altra opzione disponibile è quella GPL bifuel che può essere abbinata al motore V6.

Il nuovo Militem JIII (come qualsiasi altra auto marchiata Militem) gode di 24 mesi o 100.000 km di garanzia europea che può essere estesa a 48 mesi o 150.000 km.