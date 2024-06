Stellantis è pronta ad offrire funzionalità di guida autonoma di livello 3 

All’annuale Stellantis Investor Day, il colosso automobilistico ha presentato in anteprima tre nuove piattaforme tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale. Queste piattaforme saranno condivise tra i suoi quattro marchi globali. Tra questi c’è un nuovo sistema di guida semi-autonomo denominato STLA AutoDrive, pronto a competere con il Super Cruise di GM e il BlueCruise di Ford. È in sviluppo dal 2021 e dovrebbe essere pronto per la produzione entro la fine dell’anno. Una volta pronto, aspettatevi di vederlo lanciato sui veicoli modello 2025.

Stellantis: grazie ad AutoDrive sarà la prima ad offrire la guida autonoma di livello 3

Secondo Stellantis, AutoDrive supporterà la guida autonoma di Livello 2, Livello 2+ e Livello 3, il che è un’enorme novità. La maggior parte dei sistemi attuali, tra cui Tesla FSD, BlueCruise, Super Cruise e una varietà di altri, sono al massimo di livello 2+, il che significa che mentre i conducenti possono rilassarsi e godersi il viaggio a mani libere, devono tenere gli occhi sulla strada ed essere pronti a prendere il posto dell’auto con poco o nessun preavviso. In confronto, i sistemi di livello 3 sono sistemi a mani libere/occhi liberi che consentono di disimpegnarsi completamente su percorsi predeterminati, leggere un libro, navigare sui social media e assumere il controllo solo quando l’auto non è in grado di proseguire.

AutoDrive sarà costantemente aggiornato per aumentare il tempo medio tra le richieste di intervento del conducente da 10 minuti a 20 minuti ed eventualmente a 40 minuti. Le funzioni del Livello 3 saranno inizialmente limitate all’uso autostradale. Durante l’evento, Stellantis ha fornito anche maggiori dettagli sullo Smart Cockpit STLA. Si tratta di una nuova interfaccia utente che verrà introdotta in tutti i marchi dell’azienda. Utilizza l’intelligenza artificiale per personalizzare il sistema per diversi conducenti e incorporerà ChatGPT per i comandi vocali. Motor Trend riferisce che anche i menu saranno semplificati e i tempi di risposta migliorati.