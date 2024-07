Alfa Romeo: weekend intenso il 6 e 7 luglio a Góis per il Biscione

Alfa Romeo Clube de Portugal ha stretto una partnership con il Comune di Góis in Portogallo e lo stesso marchio di Arese per alcune azioni che si svolgeranno questo fine settimana (6 e 7 luglio), per due intensi Giorni sotto l’egida dell’Alfa Romeo e della sua storia, ai quali hanno aderito anche Fidelidade Seguros e diverse istituzioni locali.

La partnership tra il Comune di Góis e l’Alfa Romeo Clube de Portugal garantisce due intense giornate di attività per il marchio

In entrambe le giornate sarà allestita, con ingresso gratuito, la “Esposizione Mondiale Alfa Romeo”, che avrà come palcoscenico il Padiglione Gimnodesportivo, dove saranno esposti diversi ex-libris del mitico marchio automobilistico italiano. Saranno fino a 24 i modelli del marchio del Biscione, che rappresentano i 114 anni della casa milanese e della maison portoghese, tra modelli classici iconici, versioni Quadrifoglio e modelli che quest’anno celebrano anniversari importanti, come il 70° anniversario della Giulietta oppure i 40 anni dell’Alfetta GT.

Inoltre, lo spazio vedrà la presenza di 14 istituzioni, con una mostra di miniature (Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia), con il lancio del numero 7 di “Revista Afíssima” (ARCP), Cartoons by Vasco Anjos (Digital Cartoon Cars) , collezionisti, piloti, formatori, gruppi ARCP, gruppi informali e appassionati del marchio.

Inoltre, sabato 6 avrà luogo il “Rota do Xisto Tour” , che porterà una numerosa carovana di Alfa Romeo a percorrere le bellissime strade di montagna e i villaggi della regione, attraversando quattro comuni: Góis, Arganil, Vila Nova de Poiares e Lousã – conoscere il loro patrimonio turistico-culturale e degustare la cucina locale. L’adesione è già garantita, poiché la capacità degli hotel locali è stata esaurita quasi immediatamente.

Domenica (7) si svolgerà la “Convention Nazionale Alfa Romeo” , evento che si svolgerà all’interno e nei dintorni del Parco Cerejal. Anch’essa ad accesso libero, la partecipazione richiede solo la registrazione per il pranzo, che potrà essere effettuata sullo stesso sito dell’Alfa Romeo Clube de Portugal .

Sono attesi duecento partecipanti che, con i loro mezzi ben tenuti, occuperanno le sponde del fiume Ceira. Avendo garantito dall’organizzazione lo spazio espositivo per le proprie Alfa Romeo nella fascia oraria dalle 10:00 alle 18:00, i partecipanti potranno godere delle spiagge fluviali, dei test di condizione dei nuovi modelli, dell’accesso a prodotti e servizi esclusivi, di un visita guidata al patrimonio locale, oltre ai gonfiabili per i più piccoli, musica dal vivo, pranzo e il clima di famiglia Alfisti che, dal 1910, attraversa le varie generazioni (dai figli ai nonni, dagli autisti ai meccanici, dai proprietari ai collezionisti, da appassionati ad esperti).