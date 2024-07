Stellantis collabora con CEA per sviluppare tecnologie per celle batteria di prossima generazione

Stellantis e CEA, una delle organizzazioni di ricerca più innovative al mondo, hanno annunciato oggi una nuova collaborazione quinquennale, dedicata alla progettazione interna di celle batteria di prossima generazione per veicoli elettrici. Questo programma di ricerca congiunto prevede la progettazione di celle con tecnologia innovativa, che offrono prestazioni superiori, maggiore durata e un’impronta di carbonio ridotta a un costo competitivo per contribuire a rendere i veicoli elettrici a batteria più convenienti.

La collaborazione unisce le competenze ingegneristiche di Stellantis e lo spirito pioneristico del CEA nell’innovazione tecnologica

“Sappiamo che la tecnologia delle batterie è destinata a cambiare. Anche se non sappiamo ancora esattamente come, ci impegniamo a essere in prima linea in questa trasformazione. Per raggiungere questo obiettivo, lavoriamo continuamente internamente, eseguendo numerosi test ed esplorando un’ampia varietà di tecnologie. Allo stesso tempo, collaboriamo strettamente con start-up tecnologiche, laboratori e università oltre che con gli enti di ricerca più prestigiosi del mondo come il CEA. Siamo convinti che questa collaborazione con il CEA accelererà l’arrivo di tecnologie rivoluzionarie per le celle delle batterie e sosterrà quindi il nostro obiettivo di offrire soluzioni di mobilità sicure, pulite e convenienti ai nostri clienti” ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis.

Attraverso il suo Dipartimento Energia, il CEA offre innovazioni e tecnologie avanzate per la decarbonizzazione. Organizzazione di ricerca e tecnologia (RTO), la CEA mira a sostenere l’industria attraverso l’innovazione e la svolta tecnologica, consentendo così ai suoi partner di differenziarsi sul mercato e beneficiare di un vantaggio competitivo.

“Il CEA è orgoglioso di supportare Stellantis come parte di un ambizioso programma pluriennale di ricerca e sviluppo sulle batterie, parte integrante della cooperazione complessiva tra Stellantis e CEA. Questo entusiasmante progetto trarrà vantaggio da uno dei principali attori del settore automobilistico e della corsa per la mobilità elettrica, grazie ai 25 anni di esperienza di CEA nel campo delle batterie agli ioni di litio. La nostra ambizione è accelerare la progettazione e la produzione e accedere a una comprensione dettagliata delle tecnologie cellulari più avanzate condividendo la nostra esperienza, le nostre competenze, il nostro know-how e la nostra visione” aggiunge Philippe Stohr, Direttore dell’Energia presso CEA.

L’obiettivo del programma congiunto sulle celle batteria è fornire a Stellantis e alle sue gigafactory cogestite batterie elettriche di nuova generazione, più convenienti e dotate di tecnologie all’avanguardia. Questo programma di progettazione delle celle della batteria rafforza una dinamica ventennale di collaborazione con il CEA. Questa ricerca congiunta integra anche altri argomenti come i prodotti chimici innovativi, la riduzione delle emissioni di CO 2 , la modellazione digitale delle batterie, lo sviluppo delle celle a combustibile, l’analisi del ciclo di vita e la connettività.

Questa collaborazione è un altro recente esempio dell’impegno di Stellantis nel raggiungimento degli obiettivi del suo piano strategico Dare Forward 2030. Stellantis è sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038, in tutti i campi di applicazione, con una compensazione delle emissioni residue a una cifra. percentuale.